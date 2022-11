Las sospechas estuvieron enfocadas en su ahora ex director, Hugo Rodríguez Nicolat, fue asesor del panista Diego Fernández de Cevallos y formó parte del equipo de transición de Felipe Calderón previo a tomar el poder en 2006.

Fue durante una conferencia del Presidente López Obrador que mencionó tales vínculos, mismos que luego el propio Hugo Rodríguez desmintió en una entrevista con Aristegui noticias: “Mi trayectoria personal es transparente. El presidente leyó un perfil que todo el mundo puede consultar, no tengo nada que esconder. Segundo: tengo una trayectoria muy diversa y he tenido la oportunidad de trabajar para el gobierno y ahora para la iniciativa privada. Sin importar cual fuese la inclinación política de Twitter, así no funciona la moderación de contenidos”, explicó Rodríguez.

MUSK DESPIDIÓ A DIRECTIVOS RECIÉN TOMÓ POSESIÓN DE TWITTER

Publicidad

Y es que tras concretar la compra de Twitter, salieron los principales directivos de la red social: Parag Agrawal, director ejecutivo; Ned Segal, director financiero y Vijaya Gadde, directora de política legal.

Con respecto a la reducción de la fuerza laboral de Twitter, Elon Musk tuiteó este día: “desafortunadamente no hay otra opción cuando la empresa está perdiendo más de $4 millones por día. A todos los que salieron se les ofrecieron 3 meses de indemnización, que es un 50% más de lo requerido legalmente”.

En la sede de Twitter, en San Francisco, California, los empleados de Twitter recibieron el jueves un correo electrónico adelantando que antes de las 16:00 GMT del viernes tendrían una notificación informándoles si seguirán o no en la compañía, según los medios estadounidenses, y así, fueron más de 3 mil los liquidados.

Publicidad

EMPLEADOS PRESENTAN DEMANDA

Los planes de Musk para reducir la cantidad de empleados puede encontrar un obstáculo después de que se presentara una demanda en el tribunal federal de Estados Unidos.

La demanda, presentada por cinco aún empleados de Twitter, busca de órdenes que la compañía cumpla con la Ley federal de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores, que requiere un aviso de 60 días para despidos masivos.

Publicidad