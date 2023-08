Ex gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, no logra candidatura y acusa al gobierno de persecución política

A pesar de dichos fallos que apunta singuen ocurriendo en el presente, Cabeza de Vaca se apegará a los lineamientos del Frente que está c onformado por los partidos políticos PAN, PRI y PRD .

El ex candidato expresó que existe una regla que limita las firmas por estado. Añadió, que le hubiera gustado que existiera flexibilidad con los tiempos de recaudación de firmas, de la misma manera que lo fueron con fallas que presentó la plataforma.

En un video que compartió en sus redes sociales aseguró que logró reunir más 195 mil firmas, sobrepasando las 150 mil requeridas , sin embargo, no cumplieron con las normas establecidas por el Frente .

Abandonó la contienda por la candidatura presidencial de la unión de partidos políticos conocida como Frente Amplio por México , el ex gobernador de Tamaulipas , Francisco Javier García Cabeza de Vaca , el día de ayer, miércoles 9 de agosto.

Destacó su agradecimiento a los ciudadanos de Tamaulipas, donde señaló que “fueron rebasadas por mucho las expectativas”, así como también agradeció a su esposa Mariana y a sus hijas e hijos que le brindaron su apoyo. También reconoció el trabajo de los voluntarios que apoyaron su contienda dedicando de su tiempo y esfuerzo en la recaudación de firmas.

DENUNCIÓ SER OBJETO DE PERSECUCIÓN POLÍTICA

El ex gobernador panista acusó de ser objeto de persecución política por el gobierno actual, respaldado por las instituciones.“A pesar de la absurda persecución política de la que he sido objeto por parte de un gobierno autoritario que ocupa las instituciones y la justicia para atacar a la oposición”. Sin embargo, añadió que eso no lo detiene para continuar ejerciendo la política

En su discurso hizo énfasis en “Esta lucha no se trata de mí, se trata de México y de los mexicanos”. Dejando en claro que continuaría trabajando para mejorar al país.

“Esto va más allá de la política; México es la única prioridad. Estoy dispuesto a dar la batalla por el país que soñamos de la mano de la gente; de la mano de la ciudadanía y del Frente Amplio por México” concluyó.

García Cabeza de Vaca se mantuvo en Estados Unidos durante todo el proceso debido a los procesos judiciales que enfrenta en su contra relacionados con una investigación de delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.