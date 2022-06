$!¿Existe la reencarnación?; James Leininger el niño que asegura haber sido un piloto de la Segunda Guerra Mundial

Al dejar la exhibición James llevaba consigo algunos aviones de juguete así como un video que mostraba a los “Blue Angels”, pertenecientes al equipo de exhibición de vuelo de la Marina, pero la confusión de los padres de James llegó al escucharlo decir repetidamente: “airplane crash on fire” o en español “un avión en llamas se estrella”.

En el libro de los padres de James llamado “Recuerdos del alma” relatan que James comenzaba a tener pesadillas en las que se le oía decir “Accidente de avión” “Avión en llamas” “el pequeño hombre no puede salir”.

Después de algunos meses James comenzaba a tener serias conversaciones con sus padres en las que relataba que tenía recuerdos del pasado, en uno de ellos hablaba acerca de cómo su avión se había incendiado y había sido atacado por los Japoneses. Relato de THE CASE OF JAMES LEININGER: AN AMERICAN CASE OF THE REINCARNATION TYPE de Jim B. Tucker, MD

Las constantes pesadillas y relatos de James causaban un gran impacto y dejaban cada vez más atónitos a sus padres, ya que aseguraban que los gritos en sus pesadillas no eran de un niño normal, si no que se trataba de un lamento de alguien que había vivido algo realmente terrible.

Los padres de James no daban crédito a lo que estaba sucediendo con su pequeño hijo, pues al cabo de unos días de estos acontecimientos James reveló qué su avión era un Corsair, el cúal fue un avión de combate durante la Segunda Guerra Mundial.

Sumado a esto, James reveló que uno de sus compañeros se llamaba “Jack Larson”, Bruce, padre de James se quedó sin palabras al descubrir que el nombre que había dicho su hijo era real, Jack Larson era un ex piloto de combate y seguía con vida.

Lo que parecía una fantasía se convertía cada vez más en una realidad ya que todo lo que decía James se asociaba a un piloto de la Segunda Guerra Mundial que por increíble que parezca también compartía su nombre, llamado James Houston.