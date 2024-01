Fallece Vinicio, el hombre enfermo de neurofibromatosis que fue consolado por el Papa Francisco

“YO NO CONTAGIO PERO ÉL NO LO SABÍA”

En una entrevista concedida a la revista italiana Panorama, el italiano de la localidad de Vicenza contó que al encontrarse con el Papa Francisco primero le besó la mano, “mientras él con la otra me acariciaba la cabeza y las heridas”.

“Luego me acercó y me abrazó fuerte, me dio un beso en el rostro. Mi cabeza estaba contra su pecho y sus brazos me acogían. Me abrazó fuerte, fuerte”.

“Intenté hablar, decir cualquier cosa, pero no pude: la emoción era muy fuerte. Ha sido poco más de un minuto, pero a mí me ha parecido una eternidad. Luego he girado para ver a mi tía y le he dicho: aquí dejo las penas, aquí se quedan las penas”, añadió.

El italiano agregó en esa ocasión que las manos del Papa Francisco “eran suaves, suaves y bellísimas. Su sonrisa era limpia y abierta”.

Luego recordó el emotivo abrazo con el Papa: “No se puso a pensar si abrazarme o no. Yo no contagio pero él no lo sabía. Lo ha hecho y ya: me ha acariciado todo el rostro y mientras lo hacía solo sentía amor”.

Con una voz casi de susurro a causa de una operación que le hicieron en la garganta, Vinicio recordó con emoción ese día y aseguró que el gesto del Papa Francisco le ayudó a luchar contra la enfermedad de Recklinghausen, un extraño mal conocido como neurofibromatosis de tipo 1.