Bendición de parejas del mismo sexo inquieta a los católicos africanos

Algunos clérigos africanos dijeron que esperaban que el Vaticano y los líderes eclesiásticos de África resolvieran sus diferencias. Pero la declaración ha complicado la relación y forzará conversaciones difíciles entre la autoridad central de la Iglesia y sus líderes africanos. Algunos obispos han insinuado incluso una ruptura entre los valores de las naciones africanas y los de Occidente, donde algunos clérigos llevan años incumpliendo las directrices del Vaticano al bendecir uniones del mismo sexo.

Los obispos de Malaui y Zambia ya dijeron que, para evitar confusiones, se instruirá a los clérigos a no dar bendiciones a las parejas del mismo sexo. La Conferencia Episcopal de Nigeria no adoptó una postura firme al respecto y afirmó en un comunicado que “pedir la bendición de Dios no depende de lo bueno que uno sea”. Pero añadió que “en la Iglesia no existe la posibilidad de bendecir uniones y actividades homosexuales”, un guiño al matiz de la declaración respecto a bendecir a las personas homosexuales, no a las relaciones.

La Conferencia Episcopal de África Austral reafirmó esta distinción en su declaración. Pero fue más allá al afirmar que la postura de la Iglesia era que “todas las personas, independientemente de su orientación sexual, deben ser tratadas con la dignidad que merecen, como hijos de Dios, sentirse bienvenidas en la Iglesia y no ser discriminadas ni agredidas”.

La declaración del Vaticano ha puesto de manifiesto una tensión para la Iglesia en África: ¿cómo puede acoger a los homosexuales sin molestar a los creyentes que defienden con firmeza la doctrina de la Iglesia que considera a la homosexualidad como un pecado? Algunos líderes eclesiásticos africanos creen firmemente que ni siquiera deberían hablar de homosexualidad “porque no es africano”, afirmó el obispo Sithembele Sipuka, de la diócesis sudafricana de Mthatha y presidente de la Conferencia Sudafricana. Otros, añadió, no opinan lo mismo porque conocen personalmente a homosexuales. “No tenemos la experiencia de que sea algo que hayan heredado de Europa”, afirmó.

Su conferencia interpretó la declaración como que es posible bendecir a las personas que tienen una pareja del mismo sexo, dijo, pero por separado y nunca en conjunto.

Meses antes de la declaración del Vaticano, el obispo Martin Mtumbuka de la diócesis de Karonga en Malaui pronunció un apasionado sermón en el que acusaba a los pastores occidentales de intentar tergiversar la palabra de Dios para aceptar a los homosexuales con el fin de atraer a un mayor número de sacerdotes y otras vocaciones religiosas.

“Cualquiera de nosotros, pastores, que defienda esto, solo está siendo un hereje y se está engañando a sí mismo”, dijo Mtumbuka, según una grabación de audio del sermón, que circuló de manera extendida por las redes sociales tras la declaración del Vaticano.

Sin embargo, Pollitt dijo que algunos líderes eclesiásticos en África eran hipócritas. Aunque critican duramente la homosexualidad, dicen poco sobre otras “uniones irregulares” identificadas en la declaración del Vaticano, como las parejas heterosexuales no casadas que viven juntas. El documento dice que los sacerdotes también pueden bendecirlas. También existen muchos casos en el continente de sacerdotes que rompieron las reglas del celibato al tener hijos, pero eso no recibe el mismo escrutinio entre los líderes de la Iglesia, dijo.

“Enfrentemos los hechos: hay mucha homofobia en África”, afirmó Pollitt. c.2024 The New York Times Company.

Por John Eligon, The New York Times.