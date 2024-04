‘No hay impunidad’, AMLO niega que se proteja a la Sedena en el caso Ayotzinapa

Enfatizó que él ha declarado que se debe defender al ejército, porque “las instituciones no tienen por qué resultar afectadas por un acto irresponsable, ilegal, irresponsable de un servidor público”.

“Se investiga todo, pero no hay elementos. Si ustedes tienen elementos contra él, si los presentan, yo actúo, pero no se trata de acusar sin pruebas, eso es calumnia”.

Destacó que no hay elementos para procesar a Cienfuegos .

-Claro, a todos, si no cómo estarían en la cárcel nueve, diez, soldados, dos generales. Díganme en qué país se hace esto, eso lo hicimos nosotros. No hay impunidad -, respondió.

“No, y debe quedar claro que nosotros no le damos inmunidad a nadie, este es un asunto muy serio que tiene que ver con la justicia, con la desaparición de los jóvenes”.

Cuestionado sobre si se ha dado protección al ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos , o a otros militares, el tabasqueño rechazó enfático tal escenario,

“Yo no voy a cometer el error que cometieron en el sexenio pasado de que por querer proteger a quienes participaron, se generó un asunto injusto, vergonzoso” , declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional .

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que su gobierno no está protegiendo con mentiras o complicidades a la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) en el caso Ayotzinapa y enfatizó que los militares que tuvieron alguna participación en la desaparición de los 43 normalistas han sido investigados y están en la cárcel.

Pero dijo que “una cosa es proteger a la institución diciendo la verdad y actuando con rectitud, y otra cosa es blindar, proteger una institución con el uso de la mentira o con complicidades, eso no lo hacemos”.

Reafirmó que está dispuesto a reunirse con los padres de los normalistas desaparecidos una vez que haya pasado el periodo electoral.

-¿Por qué las madres y los padres deberían esperar a que pasen las elecciones?-, se le preguntó.

-Porque estamos trabajando y no nos detenemos en eso. Es temporada de zopilotes, estamos esperando a que pasen las elecciones para hablar con ellos, porque si vienen aquí ahora, ellos son gente muy responsable, humildes, ahora, pero viene la zopilotada.

-¿Podría afectar electoralmente?-, se le cuestionó.

-No, no, no, pero viene la zopilotada-, enfatizó.

“Entonces hay que esperar que pase esta temporada, creo que son 50 días, y además nosotros seguimos trabajando, investigando, haciendo lo que nos corresponde, porque he hecho el compromiso de saber dónde están los jóvenes antes de que termine mi mandato, y estoy en eso”, concluyó.

Con información de La Jornada