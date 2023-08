Familias de jóvenes en Lagos de Moreno desconocen restos calcinados hallados en una finca

Las primeras —y escasas— informaciones oficiales llevaron a la desesperación de las familias, que no veían avances en el caso.

Entre el lunes y el martes empezaron a difundirse en redes sociales las imágenes macabras, que algunos familiares han preferido no ver, como Armando Olmeda, padre de Roberto.

“Hay muchos videos que salen. No los he visto, no los he querido ver [...] No quiero lastimar mi mente. Quiero permanecer fuerte, porque tengo la esperanza de que va a venir”, respondía el martes al ser preguntado por el tema.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró el miércoles que el caso está “evidentemente” vinculado a la delincuencia organizada e informó del despliegue de cientos de agentes por la región. Los territorios de Jalisco que limitan con sus vecinos del norte son lugar de conflicto entre el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa.

Las crudas imágenes del video difundido muestra un escrito superpuesto en el que se lee “puro MZ”, acompañada por un emoticono alegre con sombrero.

Esas iniciales referencian a Ismael El Mayo Zambada, jefe del Cartel de Sinaloa.

Con información de El País