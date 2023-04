¿Raúl Velasco homofóbico?... vetó a Miguel Bosé y humilló a ‘El Zorro’ por ser ‘muy afectado y sofisticado’ (videos)

Sin embargo, no todos recibieron un buen trato por parte del conductor pues detrás de la gran sonrisa con la que presentaba su programa, Raúl Velasco tenía conductas que hoy en día resultan duramente criticables, ya que en más de una ocasión llegó a despreciar algunos artistas por su apariencia física.

Lamentablemente, “El Zorro” tuvo una corta carrera, pues solo lanzó un disco. Muchos aseguran que se alejó de la vida artística y prefirió la política, ocupando algunos puesto en Cancún, Quintana Roo. En tanto, Raúl Velasco destacó durante su programa en donde recopiló los mejores momentos de la emisión dominical que el joven no cantaba, pero reconoció que se excedió en sus comentarios y críticas.

Según narró Velasco, esto no fue del agrado de los directivos, quienes criticaron la actitud del presentador, al mismo tiempo que le pidieron que le vuelva a dar una oportunidad más. Así fue que el 24 de enero de 1982 fue llamado por la prensa “La revancha del Zorro” pues el cantante era una persona muy allegada a los directivos de Televisa y a miembros de la política, siendo hijo de Fernando Moreno Cámara, importante empresario amigo de Luis Echeverría y José López Portillo.

Cuando El Zorro estaba en medio de su presentación, Raúl Velasco detuvo el show y le dijo al cantante, que cantaba mal y que no tenía futuro en el negocio de la música, y que además era “muy afectado y sofisticado”, haciendo referencia a su abierta homosexualidad.

El 17 de enero de 1982, Fernando Villares fue el invitado musical del programa y después de una breve entrevista, hizo su presentación. A los pocos minutos de iniciar, Raúl Velasco interrumpió al cantante, pues no le gustaba su voz ni su estilo.

En una emisión del programa, un cantante desconocido en México cuyo nombre artístico era ‘El Zorro’ no se salvó de los mordaces comentarios de Raúl Velasco, sin embargo, el presentador nunca imaginó que aquel joven venía apadrinado por personalidades importantes del momento.

Tremendo revuelo causó Miguel Bosé al platicar acerca de un pasaje de su vida, el cual pondría al descubierto la homofobia del conductor Raúl Velasco hacia él:

“El primer viaje que hago, fue un viaje promocional en 1978 y vengo a hacer un Siempre en Domingo, que al final vine pero no me dejaron hacerlo, porque Velasco me lo prohibió”, reveló Miguel al público de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde presentó su libro “Historia secreta de mis mejores canciones”.

Miguel Bosé fue mucho más explícito acerca de cuál pudo haber sido el rechazo en aquel momento de Raúl Velasco, y que sin darle muchas vueltas evidenciaría homofobia hacia él.

“Velasco me prohibió 20 años, no me quería por ‘raro’, como que decía: ‘Este pinche españolito va a enseñarnos a la juventud mexicana qué hacer’”, continuó.

Pati Chapoy desmintió a Miguel Bosé

La conductora y productora salió en defensa de Raúl Velasco, su primer jefe en un medio de comunicación.

“Quiero hacer una aclaración: cuando Miguel Bosé llega a México, yo trabajaba con Raúl Velasco en Siempre en Domingo, lo que yo vi todos los años que se presentó en el programa fue un buen trato”, reveló la periodista en su programa de televisión el día de ayer.

Pati Chapoy asegura que no entiende por qué Miguel Bosé dice que Raúl Velasco lo vetó por 20 años, pues no sólo apareció durante muchos programas de Siempre en Domingo, además sus giras eran promovidas por la empresa de management del fallecido conductor en México.

Esta versión de Pati Chapoy tiraría por la borda la versión de Miguel Bosé y la posible homofobia de Raúl Velasco hacia él, aunque como bien dice el dicho: “Crea fama y échate a dormir”.