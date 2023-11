Fondo de protección del Gobierno de AMLO es insuficiente para los estados

Al cierre de septiembre pasado, el fondo utilizado para compensar los menores recursos que los gobiernos estatales reciben del Gobierno federal es insuficiente para cumplir con su objetivo.

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de la Entidad Federativa (FEIEF) tenía una disponibilidad de 23 mil 525 millones de pesos al cierre de septiembre de 2023, de acuerdo con el Informe Trimestral de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda.

Las participaciones federales para todos los estados del País, correspondientes al Ramo 28, ascendieron a 898 mil 276 millones de pesos de enero a septiembre, es decir, 60 mil 997 millones de pesos menos al monto calendarizado para dicho periodo.

Esto significa que los recursos que tiene el FEIEF son insuficientes para cubrir el monto faltante de Participaciones federales, que son recursos que cada entidad puede usar libremente para lo que considere necesario porque no están etiquetados.

El FEIEF, según se definió en su constitución, tiene como objetivo captar ingresos excedentes del Gobierno federal para que estos puedan ser usados cuando no se alcanzan las Participaciones que se reparten a entidades, es decir, se utiliza como salvavidas y estabiliza las finanzas estatales ante caídas repentinas de los ingresos federales.

José Luis Clavellina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó que en lo que va del año, las Participaciones han sido menores a lo que estaba estimado, debido a la captación de menores ingresos del sector público.

“Como caen los ingresos petroleros y la recaudación tributaria tampoco ha sido la que se tenía planeada, pues hay menos recursos para los estados y las Participaciones no cumplen con lo planeado”, dijo.

Si bien en lo que va del año, este Fondo se ha nutrido con 3 mil 121 millones de pesos provenientes de ingresos petroleros, el recurso no alcanza para cubrir el faltante de las Participaciones, enfatizó el experto.

El Gobierno federal anunció que este año hizo una emisión de deuda para nutrirlo de recursos.

”Se supone que era un fondo de ahorro y se está convirtiendo en un fondo para endeudarse y eso creo que lo desvirtúa”, dijo Clavellina.

Cada vez es más recurrente que las Participaciones federales no alcancen el monto previsto y que el fondo no cuente con los recursos suficientes para hacer frente a la situación, dijo Liliana Alvarado, directora general de Ethos. Recordó que el fondo no ha logrado recuperar el monto que tenía en 2019, que fue de 114 mil 555 millones de pesos a septiembre de dicho año.

“Para mí esto es un foco rojo, una llamada de atención porque no es una situación excepcional, si analizas desde 2019, te das cuenta de que lo que podría ser problema de un año ya se ha extendido demasiado”, aseveró.

Señaló que por eso es necesario que las entidades incrementen sus propios ingresos para así reducir su alta dependencia de los recursos federales.

Según Moody’s, las Participaciones representan el 65 por ciento de los ingresos operativos de los estados.

Alvarado sostuvo que las entidades pueden reducir esa dependencia a través de distintas medidas, pero aseguró que la mayoría de los gobiernos no quieren afrontar los costos políticos de implementar algunas como mayores impuestos.