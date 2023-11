Fue asesinado el activista Adolfo Enríquez Vanderkam en León

Pero su principal actividad consistía en publicar fotos, videos, nombres y referencias de personas dedicadas a diversas actividades ilícitas, desde robos, narco menudeo, hasta asesinatos, a los cuales en muchos casos identificaba incluso con sus domicilios.

Según refería, la propia ciudadanía le tenía más confianza que a las autoridades y le hacía llegar videos de cámaras de vigilancia y otros elementos que reproducía en sus redes, y que en muchas ocasiones sirvieron para detener a delincuentes.

Él mismo expuso las condiciones en que realizaba sus actividades en un mensaje publicado apenas el 12 de noviembre pasado:

TE PUEDE INTERESAR: Con más de 50 balazos, asesinan a defensora del territorio rarámuri y a su hija, en Chihuahua

“El único equipo que tengo para realizar mis denuncias es mi teléfono. No tengo PC, ni Laptop, ni tableta. Manejo personalmente mis redes sociales, nadie más tiene acceso a ellas. Si usted me escribe, tenga la absoluta seguridad que solo yo lo leo”.

“No tengo ayudantes, no soy periodista y no recibo ningún apoyo económico de parte del gobierno, de partidos políticos, organizaciones civiles o sindicatos. Mi único ingreso es por publicidad de negocios que me hacen el favor de anunciarse en mis redes. Tengo la satisfacción de contar con más de 320,000 seguidores sin ser artista, estrella deportiva o funcionario público”.

“Puedo decir con orgullo que hay decenas de historias de éxito gracias a mis publicaciones, pero, ¿se imaginan ustedes los logros que se podrían hacer si tan solo la policía municipal o la Fiscalía me hicieran caso y quisieran cooperar conmigo? Las autoridades tienen las facultades legales y cuentan con equipo material y humano, pero no tienen algo que yo sí: ‘la confianza de la gente’, pues en los 13 años que llevo denunciando, jamás he revelado mis fuentes de información, a pesar de que he sido demandado y presionado, nunca he dicho de donde me llegan los datos, fotos y vídeos que publico”.

“Pero los celos de los funcionarios son muy grandes, como si yo les fuera a quitar el puesto, y me ven como enemigo, cuando en muchísimas ocasiones he hecho el trabajo que les corresponde a ellos, sin pedir nada a cambio”.

“Tampoco soy como los políticos, que se aparecen solo cuando quieren el voto, prometiéndonos la solución a nuestros múltiples problemas y que después de ganar nunca los volvemos a ver. Humildemente, digo que yo estoy todos los días, de todos los meses, en estos 13 años en contacto con la gente y ayudando en lo que con mis limitadas posibilidades puedo”.

“Arriesgo mi vida y hay muchas cosas que ya no puedo hacer, pero esa fue mi decisión y hasta hoy he aguantado vara, yo solito, sin pedirle ningún tipo de protección al gobierno”.

TE PUEDE INTERESAR: No hubo ‘agresión’ contra Madres Buscadoras de Sonora, asegura Luisa María Alcalde

En varias ocasiones denunció amenazas, pero no se conoció de ninguna investigación por parte de la Fiscalía general del estado u otra autoridad que esclareciera el origen de las mismas.

A partir de que se conoció su asesinato, las reacciones de conmoción de ciudadanos han corrido por cientos en las redes sociales.