Sin embargo, minutos antes de que terminara el programa, entra una llamada en vivo que interrumpe a Denise y resulta que se trata de Cassez comunicándose desde prisión.

Cassez afirma que fue detenida el 8 de diciembre en la carretera y que la secuestraron en una camioneta y que no fue arraigada el día nueve, como aseguraba García Luna.

“A mí me detuvieron el día 8 de diciembre y me pusieron en una camioneta todo el día del 8, el 9 a las 5 de la mañana, me metieron a la fuerza y me pegaron y me pusieron en esta cabañita adentro del rancho”, expresa Cassez en la llamada.

Posteriormente, Denise la interrumpe para decir que esto lo confirma Cassez y que será un juez el que lo tiene que determinar.

Lo anterior se lo dice a García Luna, mientras él se muestra atónito por la declaración de la francesa en vivo.