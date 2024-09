Funcionaria dispara contra cartel de María y Jesús; la amenazan y solicita protección

“Pido disculpas a las personas que se sintieron ofendidas por mi publicación. La borré inmediatamente cuando me di cuenta de su contenido religioso. No lo pensé” , escribió Ameti en X. “Lo siento muchísimo”.

Ameti no respondió a un intento de The Associated Press de ponerse en contacto con ella a través de las redes sociales.

Kath.ch, una página web del centro de medios de comunicación de la Iglesia Católica Romana en Suiza, dijo que los obispos suizos condenaron el tiroteo, diciendo que “esto hiere la sensibilidad religiosa de muchos católicos”.

La página indicó que Ameti se había puesto en contacto por correo electrónico para decir que ella y su familia “se pusieron bajo protección policial debido a las amenazas”.

Farner Group, una consultora en la que trabajaba Ameti, dijo en un correo electrónico que había decidido “poner fin a la relación laboral”.