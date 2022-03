Galería española subasta piezas de arte mexicanas pese a reclamo del gobierno

Barcelona.- La galería española Setdart subastó este jueves 35 piezas de arte procedentes de México, de entre los siglos IX y XVII, pese al reclamo del Gobierno de México, que se le pedía que retirara esos bienes por haber salido de México “ilícitamente” del país.

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, remitió una carta directamente a la Galería Setdart, situada en Barcelona, con fecha de 7 de marzo, en la que se hacía la misma petición, con el argumento de que esas piezas “son bienes arqueológicos que forman parte del patrimonio cultural de la nación”.

“En el caso de México, las mencionadas piezas representan un legado invaluable de las culturas ancestrales que forman parte del patrimonio histórico y una muestra de la diversidad y riqueza cultural del país, son vestigios de lo que somos y de las culturas vivas de los pueblos originarios”, destacó Frausto en las misivas que envió a dichas empresas, ubicadas en Barcelona, España; Viena, Austria; Brujas, Bélgica, y París, Francia.

En la subasta que organiza la Galería Setdart se identificaron 35 bienes mexicanos, piezas del siglo XVII al IX; en tanto que en la de la Galería Zacke, que lleva por título “Fines Chinese Arts”, se identifica una pieza arqueológica mexicana, procedente de la Costa del Golfo.

Para la subasta “Vente aux enchères de beaux arts et d’antiquités”, organizada por la casa Carlo Bonte Auction, la Secretaría de Cultura identificó tres piezas que pertenecen al patrimonio mexicano, del estilo Comala, procedentes del estado de Colima.

En la subasta titulada “Collection Evrard de Rouvre et Van Den Broek D’obrenan”, organizada por la Casa Ader, se identificaron 74 piezas arqueológicas pertenecientes al patrimonio de México, abundó.

“Desde el Gobierno de México, lamentamos y reprobamos de manera contundente esta venta, cuyas piezas constituyen propiedad de la Nación, inalienable e imprescriptible, extraídas sin autorización y de manera ilícita del territorio nacional, al estar prohibida su exportación por la legislación mexicana desde 1827”, subrayó Frausto.

Señaló que se han iniciado los procedimientos judiciales correspondientes en cada país, con el interés de que cada una de las piezas que pertenecen al patrimonio de México sean repatriadas a territorio nacional, a través de los canales diplomáticos y legales oficiales, con el objetivo de proteger el patrimonio cultural de México.

En Barcelona, Enrique Esteban, codirector de la Galería Setdart, aseguró que no les ha llegó la carta, aunque sí recibieron ayer un correo electrónico en el que se reclamaba la paralización de la subasta en términos similares.

El Gobierno de México publicó a través de la pagina web de la Secretaría de Cultura el contenido de la misiva.

Pese a no ser una comunicación remitida por los canales oficiales, la dirección de la casa de subastas aseguró que se puso en contacto con la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía española, desde donde les aseguraron no tener conocimiento de dicha petición, por lo que entendieron que no había impedimento para subastar las piezas.

La galería contestó al remitente del correo, pese a que la comunicación no había seguido los canales adecuados, a través del Ministerio de Cultura o de la Brigada de Patrimonio, informándole de que los bienes procedían de personas de nacionalidad española que tenían la propiedad legal acreditada de las piezas y que no podían “retirarlas sin ningún fundamento”, explicó Esteban.

Argumentó que la galería actuaba como simple intermediaria y que retirar las piezas iría “contra la legalidad y vulneraría los derechos de esos propietarios”.

Fuentes diplomáticas confirmaron a la agencia Efe que la Embajada de México en España formalizó ante el Ministerio de Asuntos Exteriores la solicitud de tomar las medidas correspondientes, al amparo de la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de 1970.

La secretaria de Cultura del Gobierno mexicano hizo hoy mismo un último intento de detener la subasta a través de las redes sociales.

“Hacemos un fuerte llamado a detener la subasta programada para hoy por la galería @setdart, que pretende lucrar con 36 bienes muebles históricos mexicanos del siglo XVII al IX en Barcelona, España. Lo decimos rotundamente #MiPatrimonioNoSeVende”, escribió Alejandra Frausto en su perfil de Twitter.