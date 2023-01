De acuerdo con el periodista Jesús Esquivel, los abogados de quien fuera secretario de Seguridad nacional en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna --hoy preso en EUA--, tienen la intención de mostrar fotos del ex funcionario con Hillary Clinton, funcionaria del gobierno de Barack Obama, declaró en entrevista con Carmen Aristegui.

El objetivo de la defensa es mostrar que García Luna no tenía nada que ver con el narcotráfico mientras era funcionario.

El juez Brian Cogan recibió la petición de los abogados de García Luna, como supuesta “evidencia de que su cliente nada tenía que ver con el narcotráfico mientras fungía como secretario de Seguridad Pública Federal”, explicó el periodista.

“La defensa argumenta que deben de admitir este tipo de pruebas porque funcionarios de Estados Unidos de (la administración del) ex presidente Barak Obama, como Hillary Clinton , ex secretaria de Estado, y Eric Holder , el ex procurador general de justicia, en ese tiempo calificaron de un gran socio a García luna en la relación con Estados Unidos”, dijo Esquivel.

El periodista también informó que la noche del martes el Departamento de Justicia estadounidense entregó información sobre los documentos de prueba de otros cinco potenciales testigos que se estarían presentando para testificar sobre las presuntas relaciones que tenía García Luna con una fracción del Cártel de Sinaloa.

La segunda audiencia sobre la selección del jurado calificador será el martes de la semana que viene y se espera que incluso ese mismo día se pueda presentar García Luna como acusado ante el juez Brian Cogan en la corte neoyorquina.