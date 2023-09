Giran reaprehensión contra siete exfuncionarios por dictaminar que Estela de Luz debía ser contratada sin licitación

Un juez federal ordenó la reaprehensión de otros siete exfuncionarios de la empresa paraestatal III Servicios, por el caso en el que están procesados desde hace 10 años por supuestamente dictaminar que la obra de la Estela de Luz debía ser contratada sin licitación.

No obstante, ninguno de ellos será llevado a prisión porque presentaron un amparo y les concedieron una suspensión que impide sus capturas, siempre y cuando cubran una garantía de 17 mil 500 pesos.

El pasado 23 de agosto fue detenido el procesado Domitilo Barragán Álvarez, ex gerente Jurídico de III Servicios, en un operativo de la Policía Federal Ministerial de la FGR en Ramos Arizpe, Coahuila, y luego fue internado en el Reclusorio Oriente de esta capital.

De acuerdo con informes judiciales, el Juez Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales, Daniel Marcelino Niño Jiménez, instruyó también la reaprehensión de los otros siete mandamientos de captura por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, el cual no es grave en el anterior sistema de justicia por escrito, bajo el que se tramitó este asunto.

Los demás procesados contra quienes se libró la reaprehensión son Juan Ricardo Díaz Ortega, ex subgerente de construcción; Bernardo Garza Garza, ex gerente comercial; Fernando Raúl Spadoni Rodríguez, ex subgerente de concursos, y Ricardo Morales Jaramillo, ex gerente de administración y finanzas.

También están Sergio Salas Arellano, ex coordinador de mantenimiento Zona Centro; José Carlos Olivares Correa, ex subgerente de contabilidad y presupuesto y Érick Treviño Lartundo, ex subgerente de evaluación, estadística y mejora.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial de la Federación, los ocho funcionarios -incluido el detenido- estaban procesados en libertad provisional desde hace una década, es decir, no se trata de un asunto nuevo por el que se les investigaba.

La razón por la que se ordenaron sus reaprehensiones deriva de una audiencia de revisión de medidas cautelares.

En dicha diligencia, el juez Niño Jiménez les negó cancelar una garantía de 200 millones de pesos a cada uno de los exfuncionarios, impuesta como condición para continuar libre su proceso.

ANTECEDENTE

El 9 de octubre de 2007, el Gobierno federal constituyó el Fideicomiso para los Festejos del Bicentenario y fue éste quien hasta el 11 de diciembre de 2009 pidió contratar a III Servicios, una subsidiaria de Pemex, para encargarle la obra del monumento.

A los procesados no se les acusa de un desvío o algún delito relacionado con el ejercicio de los recursos, sino de haber sido parte del Comité de Obra Pública que el 5 de enero de 2010, nueve meses antes de la fecha en que pretendían inaugurar la Estela de Luz (15 de septiembre), votó en favor de una excepción a la licitación, porque este procedimiento podía alargarse con las objeciones.

La PGR dijo que fue una “autorización de contenido económico” porque originó que se hicieran los contratos, cuyo costo fue casi el triple de lo proyectado, pues de 393 millones pasó a mil 37 millones 664 mil 971 pesos, sin contar adeudos por más de 43 millones al 2012.