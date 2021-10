Gloria Trevi y Sergio Andrade... ONGs piden reabrir casos por trata y la explotación sexual

“Estamos uniéndonos a este esfuerzo, para pedir que se reivindique la situación de las víctimas de Gloria Trevi, no nada más de Gloria, sino que también de Sergio Andrade, realmente se ha mantenido impune todo este tiempo”, expresó.

Organizaciones contra la trata y la explotación sexual hicieron un llamado a que se reabran los casos y se sancione a la cantante Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz , conocida como Gloria Trevi y a su ex representante, el promotor de espectáculos Sergio Andrade.

La activista pide justicia por las víctimas del llamado ‘Clan Trevi-Andrade’ el cual tiene carpetas de investigación en Estados Unidos, España, Argentina y Brasil.

“Lo que estamos buscando realmente es justicia, verdad”, expresó.

Sostuvo que en cualquier país donde estas personas tuvieron a esas niñas se puede reabrir las carpetas de investigación y escuchar los testimonios de las víctimas y “tomarlos en cuenta porque anteriormente esto no ocurrió”.

Informó que en esta iniciativa se han sumado “asociaciones que se han unido de Colombia, Argentina, Costa Rica, Libia, Estados Unidos y España, entre otras.

“Por eso también es nuestro llamado como organizaciones, más de 70 estamos unidas en esto, de que el público entienda la verdad, que no se deje llevar por el glamour, por la fama, por el poder, por la red social, sino de la verdad y de que maduremos como sociedad, de no posicionar a la gente en lugares de tanta adulación que no podamos ver cuando han cometido un crimen y les llamemos a la justicia”, expresó.