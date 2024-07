Gobierno de Biden afirma que las reglas laborales acordadas en T-MEC deben cumplirse

Las reglas laborales acordadas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) deben cumplirse, pues se incluyeron para asegurar que los trabajadores tengan la libertad de asociarse al sindicato de su preferencia y elegir al gremio que los representará en una negociación colectiva, de acuerdo con el gobierno estadounidense.

”Las compañías que no van a querer jugar conforme a las reglas que acordaron los tres países, que no van a querer respetar derechos laborales, que no van a dar salarios ni trabajos dignos, tienen que pensar dos veces antes de venir a Norteamérica”, dijo a EL UNIVERSAL un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en México.

TE PUEDE INTERESAR: Recrudece violencia por nuevo Cártel de Chiapas

El T-MEC refleja la importancia del tema laboral para los tres países socios, que fue lo que se plasmó en el acuerdo que cumplió cuatro años de vigencia este 1 de julio.

”Creemos firmemente que uno de los temas más exitosos del T-MEC ha sido la implementación de los compromisos laborales. Tenemos tres gobiernos que ponen en el centro el bienestar de los trabajadores”, explicó la fuente.

Agregó que “a cuatro años de la implementación del T-MEC, celebramos los grandes avances laborales en México, tales como la implementación de la reforma laboral de 2019, cambiando un sistema de más de 100 años. La prioridad para el gobierno de Estados Unidos es seguir trabajando para asegurar una consolidación efectiva del nuevo sistema de justicia laboral en México”.

Sobre el hecho de que a cuatro años de vigencia del T-MEC el gobierno estadounidense inició 24 Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida (MLRR) contra empresas que operan en México por violaciones a la libertad sindical y de negociación colectiva, dijo que “el objetivo del MLRR es promover una competencia justa y que se respeten los derechos de libertad sindical y negociación colectiva de los trabajadores en la región”.

El entrevistado dijo que el mecanismo “fue clave para asegurar el apoyo histórico del Congreso de Estados Unidos al avalar el T-MEC”.

A través de estos 24 casos, de los cuales algunos siguen en vías de resolverse, dijo que “gracias a la cooperación con el gobierno de México en la implementación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida se han beneficiado 30 mil trabajadores, recuperándose más de 5 millones de dólares en salarios caídos y otros beneficios, así como la reinstalación de trabajadores injustamente despedidos”.

Otro de los compromisos laborales que asumieron los tres países fue no comercializar mercancías fabricadas mediante trabajo forzoso.Al respecto, el funcionario señaló que “el T-MEC compromete a los tres países de establecer un mecanismo para prohibir la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso. La importación de dichos productos perjudica a los trabajadores de la región. Estamos en el proceso de crear un bloque que no existe en ninguna parte del mundo”.

El dato30 mil trabajadores se beneficiaron de las reglas laborales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).