Gobierno de Biden ofrece una ‘amnistía masiva’ a los migrantes

De acuerdo a medios estadounidenses, de forma oculta la administración de Joe Biden, está ejecutando un programa de “amnistía masiva” para los migrantes.

Los datos muestran que desde 2022, el gobierno de Estados Unidos ha cerrado con más de 350 mil casos de asilo presentados por migrantes si los solicitantes no tienen antecedentes penales o no se los considera una amenaza para dicho país.

Por lo que esto significa que, si bien a los migrantes no se les concede ni se les niega asilo (sus casos se terminan sin una decisión sobre los méritos de su solicitud de asilo”), se les retira del sistema legal y ya no se les exige que se comuniquen con las autoridades.

La medida les permite vagar legal e indefinidamente por Estados Unidos sin temor a ser deportados, lo que efectivamente les permite pasar desapercibidos.

“Esto es simplemente una amnistía masiva disfrazada de discreción procesal”, según Andrew Arthur, ex juez de inmigración que ahora trabaja para el Centro de Estudios de Inmigración.

“Básicamente, estás permitiendo que personas que no tienen derecho a estar en Estados Unidos estén aquí indefinidamente”, añadió.

Los agentes de ICE añaden que han visto un aumento en los casos de migrantes que cometen delitos después de que sus casos de asilo han sido desestimados, lo que ha obligado a los agentes a reiniciar los procedimientos de deportación, que normalmente tardan años.

“Por favor, que todos sepan lo que realmente está pasando”, dijo un oficial de ICE al Post.

En 2020, durante la administración Trump, los jueces de los tribunales de inmigración ordenaron la expulsión de 48.000 inmigrantes de Estados Unidos. A menos de 20.000 personas se les concedió asilo y a 4.700 se les cerraron los casos o se les permitió permanecer en el país, según datos recopilados por Transactional Records Access Clearinghouse.

En 2022, bajo el gobierno de Biden, un memorando emitido por el principal asesor legal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Kerry Doyle, instruía a los fiscales de la agencia a permitir que se desestimaran los casos de inmigrantes que no se consideraran amenazas a la seguridad nacional .

Ese año, se ordenó la expulsión de 36.000, se concedió asilo a 32.000 y a 102.550 se les desestimaron sus casos o se les retiraron de los libros, 10 veces más que en 2014.

En 2023, hubo 149.000 casos en esta última categoría, y en lo que va del año fiscal 2024, que finaliza el 30 de septiembre, los datos seguramente superarán esa cifra, con 114.000 casos ya cerrados.

Desde que Biden asumió el cargo , al 77% de los solicitantes de asilo se les ha permitido permanecer en el país, según TRAC. Eso equivale a 499.000 de los 648.000 que solicitaron asilo en Estados Unidos en ese tiempo.

La actual acumulación de casos de asilo asciende a 3,5 millones , y eliminar a más de 100.000 personas al año hace que la administración luzca mejor, dijeron fuentes a The Post.

Una vez que se cierran los casos, los inmigrantes ya no se encuentran en “procedimientos de expulsión” y no están sujetos a deportación, la posición predeterminada del gobierno para todos los inmigrantes admitidos en la frontera.

Los inmigrantes no tienen la obligación de salir de Estados Unidos y, una vez que se desestiman los casos, ICE ya no supervisa a la persona y no se le exige que se comunique con ellos periódicamente, a diferencia de aquellos que todavía presentan solicitudes de asilo.

“Si el caso es desestimado, básicamente nos quedamos en nada”, dijo el abogado de inmigración Héctor Quiroga, radicado en Washington, aclarando que los inmigrantes con casos desestimados no pueden recibir beneficios ni un permiso de trabajo.

Quiroga dijo que para los clientes con casos “horribles” – aquellos en los que es poco probable que finalmente demuestren que necesitan asilo – “eso es mejor que tener una orden de deportación”.

Una vez que se termina el caso de un migrante, la persona puede volver a solicitar asilo o buscar otras formas de estatus legal en Estados Unidos.

Estos potencialmente incluyen solicitar una visa basada en familia, una visa basada en empleo u otras protecciones humanitarias como el Estatus de Protección Temporal o la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, también conocida como DACA, “si cumplen con los requisitos de elegibilidad”, dijo el abogado de inmigración Sergio C. García. El cargo.

“Los inmigrantes cuyos casos de asilo han sido desestimados pueden acercarse a los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos para explorar otras vías legales para permanecer en el país”, dijo.

“Es importante que consulten con un abogado de inmigración para identificar las mejores opciones disponibles para su situación específica”.

Los agentes de ICE señalaron un aumento en los casos de migrantes que cometen delitos después de que se cerraron sus casos de asilo. Esto obliga a los agentes a reiniciar los procedimientos de deportación, que normalmente tardan años.

“Si los migrantes, a quienes ICE ya no controla ni monitorea, cometen delitos después del despido, ICE tendrá que empezar de nuevo y emitir un nuevo Aviso para comparecer ante el tribunal y empezar el reloj de nuevo”, dijo un funcionario de ICE.

“Está empezando a aumentar”, dijo un segundo oficial de ICE, pidiendo publicidad sobre el tema. Un tercer oficial de ICE le dijo que esto “sucede todo el tiempo”.

Mientras tanto, el intento de la administración Biden de endurecer las cosas en la frontera ha incluido la emisión de una norma en mayo según la cual las solicitudes de asilo deben resolverse en un plazo de 180 días para los migrantes cuyo destino final en Estados Unidos es Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York.

La administración también está preparada para emitir una orden para cerrar la frontera una vez que el número de cruces de migrantes alcance los 4.000 por día, dijeron fuentes.

En abril, las autoridades estadounidenses en el suroeste interceptaron un promedio de 5.990 migrantes por día, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Esa cifra ni siquiera incluía a los llamados “fugitivos” que escapan a la detección y el arresto.