Gobierno espera que venta de AHMSA no sea una simulación, advierte Adán Augusto

Monclova. El gobierno federal espera que la venta de la siderúrgica Altos Hornos de México Sociedad Anónima (AHMSA) no haya sido una simulación del presidente del consejo de administración, Alonso Ancira Elizondo, en un intento por mantenerse en el control de la empresa, dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

El funcionario federal viajó a la región centro de Coahuila para acompañar en eventos de campaña al candidato de Morena al gobierno estatal, Armando Guadiana Tijerina.

TE PUEDE INTERESAR: AHMSA pagará una quincena a empleados de confianza... la próxima semana

Sobre AHMSA, dijo que, durante décadas, Ancira fue favorecido por autoridades.

“Contó con la complacencia y complicidad de los gobiernos estatales. Eso se ha terminado. Es un asunto que compete al ámbito de un particular, que es propietario de la mayoría accionaria de Altos Hornos de México, que ha venido durante décadas explotando la industria, que ha abusado de esa situación de mantener la propiedad mayoritaria y que no nada más ha mal administrado, sino ha saqueado a la empresa”, aseguró.

En entrevista colectiva antes de iniciar un evento político acompañado por Guadiana y por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió que el proceso de compra venta no sea simulación.

“Entendemos que está en un proceso de venta, lo único que pedimos es que no simule la venta, que permita que los accionistas que están comprometidos, o los inversionistas que están comprometidos a reactivar al la empresa, a cuidar a lal base trabajadora, a cuidar el que no se pierdan los empleos puedan hacerlo.... Que no anden con artimañas, porque él está acostumbrado a eso”, señaló.

Descartó la posibilidad de que el gobierno federal requise la empresa, pues “hablamos de que tendría que invertirse un recurso que ahorita el gobierno federal no dispone, y si requisamos no podríamos permitir que los inversionistas entren”.

Informó que el 3 o 4 de junio, la asamblea de socios iniciará de manera oficial el proceso para concretar la compra venta de la empresa.

TE PUEDE INTERESAR: Ni con fallo de juez se salva; CFE podría cortar luz a AHMSA otra vez por falta de pago

El pasado 1 de marzo, la siderúrgica informó sobre un acuerdo de compraventa con inversionistas extranjeros que en una primera etapa aportarán 200 millones de dólares para que en el corto plazo la empresa resuelva compromisos económicos con sus trabajadores.

Según el director de comunicación social y vocero de AHMSA, Francisco Orduña Mangiola, en los 15 días posteriores al anuncio, los compradores aportarían los primeros 50 millones de pesos, y los otros 15 antes de este lunes 15 de mayo.

“En materia financiera, el documento firmado contempla la dotación inicial de 200 millones de dólares como capital de trabajo para normalizar las obligaciones laborales y las operaciones, tanto en las plantas siderúrgicas como en las minas, con el fin de regresar a la compañía los ingresos propios en momentos en que los precios del acero en el mercado mundial están en recuperación”, dijo en un comunicado.