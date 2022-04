‘Golpea’ COVID a México a días de vacaciones de Semana Santa con 32 mil 216 casos en un día

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud (Ssa) informó que en México hay 32 mil 216 contagios por COVID-19, el triple de contagios de este miércoles, por lo cual acumuló un total de 5 millones 715 mil 504 casos totales, además detalló que hubo 105 muertos por Covid-19 lo que sumó 323 mil 508 fallecidos por la enfermedad.

En conferencia virtual, la Organización Panamericana de Salud (OPS), Sylvain Adighieri, gerente de incidentes para Covid de la OPS recomendó al país a no relajar las medidas sanitarias, “Podemos considerar que México se encuentra en un periodo interepidémico; sin embargo no se recomienda relajar las medidas preventivas no farmacológicas en el país”.