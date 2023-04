Guadalupe Taddei afirma que no ha cobrado su sueldo de consejera del INE

El día de hoy, la consejera actual presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) ha revelado que, aunque ya cumplió un mes en su cargo, sigue sin cobrar su sueldo porque todavía no concluyen los trámites para renunciar a sus prestaciones, así como bajarse el sueldo para ganar menos que Andrés Manuel López Obrador.

“Hay unos trámites administrativos que se están realizando porque hay una renuncia que se tiene que hacer de manera voluntaria y en un escrito específico, que para eso tienes que cubrir todos los requisitos administrativos, jurídicos y no caer en ningún bache incorrecto, jurídicamente hablando y en ese trámite está. No he recibido ni una parte del sueldo, porque está en trámite eso, pero sí está por debajo del Presidente” confirmó.