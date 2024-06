Hay más mujeres internautas que hombres en México, lo que cierra la brecha de género en el uso de internet

Por primera vez, la brecha de género en el uso de internet se cerró en el País.

De hecho, ahora son más mujeres internautas, que hombres.El 81.4 por ciento de las mujeres mayores de 6 años hacen uso del mismo, frente a 81 por ciento de los hombres, revelaron datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).

”En 2023, el 81.4 por ciento de las mujeres utilizaban internet frente a 81 por ciento de los hombres, si bien se trata de una diferencia pequeña, es la primera vez que el porcentaje de usuarias es mayor al de usuarios”, afirmó Graciela Márquez, titular del Inegi, en conferencia de prensa.

En el año 2020, la brecha entre hombres y mujeres era de 1.5 puntos porcentuales y se ha ido reduciendo. La encuesta que corresponde al año 2023, se realizó con datos levantados en 65 mil 179 viviendas.

El ejercicio arrojó que en el País hay 97 millones de personas usuarias de internet, lo que representó 81.2 por ciento de la población de 6 años o más y esto implicó un aumento fue de 9.7 puntos porcentuales con respecto a 2020.

No obstante, la conectividad en México sigue quedando por debajo de la de países como Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unidos, Suecia, España, Alemania y Chile, donde nueve de cada 10 personas fueron usuarias de internet en 2022.

Mientras que en México, la proporción es de 8 de cada 10 personas usuarias.

El Inegi informó que el grupo de 18 a 24 años presentó el mayor porcentaje de personas usuarias de internet con 96.7 por ciento.

Siguieron los grupos de 25 a 34 años y de 12 a 17 años, con 94.1 y 92.4 por ciento, respectivamente.Márquez destacó que otro de los hallazgos es que aún persiste una brecha amplia, de 20 puntos, entre los usuarios de internet de las zonas urbanas, frente a las rurales.

Más a detalle, en el ámbito urbano, 85.5 por ciento de las personas de 6 años o más utilizó internet; en el rural, el porcentaje fue 66 por ciento.

El comisionado presidente por suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mojica, destacó que las brechas en el uso de internet se deben a distintas causas como la cobertura, el costo del servicio o porque muchas personas no saben cómo utilizarlo.

Pero también se detecta que hay quien no lo hace por desconfianza.

”En estas brechas digitales, como la de cobertura, asequibilidad, cuando no pueden pagar por un servicio, la de aprovechamiento, cuando no tienen las habilidades, cada vez vamos a tener que darle seguimiento a la brecha de confianza, si la gente no se conecta porque no tiene confianza en lo que puede pasar en el mundo en línea”, afirmó.