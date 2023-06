‘Hay tiempo para pensar’... AMLO deja en suspenso el nombre del sustituto de Marcelo Ebrard en la SRE

Recordó el deseo de Ebrard para ser candidato, al igual que Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Adán Augusto López; sin mencionarlo, hizo mención a Gerardo Fernández Noroña y a Manuel Velasco, del Partido del Trabajo y el Partido Verde.

“A eso se debe la renuncia de Marcelo, y es posible que en estos días los que aspiren también presenten sus renuncias y quién va a sustituirlos, aún hay tiempo para pensar. Porque apenas se hizo el anuncio”, indicó.

Señaló que en el caso de Marcelo Ebrard tiene tiempo para pensar quién puede sustituirlo en el cargo. No obstante, destacó que se trata de un hecho inédito, pues la tradición anteriormente era el “dedazo”.

“Por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición. En el caso que nos corresponde; en el bloque conservador ahí ya sabemos que van a consultar con los mandamás para buscar el acuerdo como lo han hecho en los últimos tiempos”, indicó.

El presidente López Obrador dijo que no ha escuchado que ninguna de las corcholatas se oponga al método de encuesta para elegir al candidato de Morena rumbo a la Presidencia

Recordó que ya se han elegido así a los candidatos a las gubernaturas, y apuntó que es de esta forma que Regeneración Nacional obtuvo más de 20 gubernaturas.

El presidente dijo que la mayoría de los estados están gobernados por hombres y mujeres de Morena elegidos mediante encuesta, por lo que ya es un método acreditado.