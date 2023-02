La hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Gilda Susana Lozoya Austin, promovió un nuevo amparo que frenaría la orden de aprehensión en su contra, debido a la posible implicación en el caso Agronitrogenados que la persigue.

Este amparo se admitió a trámite por el juez tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el pasado 22 de febrero, según el expediente 131/2023; se programó para el próximo 24 de marzo en una audiencia constitucional, donde se decidirá si se le otorga una medida cautelar a Lozoya Austin.

Fue apenas el pasado mes de abril de 2022 cuando un juez federal emitió la orden de aprehensión en contra de Gilda Susana, por presunto lavado de dinero, y su relación con la compra a sobreprecio de Agronitrogenados, una planta de fertilizantes.

Asimismo, se le señala por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la causa penal 211/2019, misma que se le imputó a Emilio Lozoya y a Alonso Ancira Elizondo, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), por el caso anteriormente mencionado.

Desde el año pasado, la hermana del exdirector de Pemex ha buscado promover este amparo; en la primera ocasión, se le fue negado por Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México.

En tanto, su hermano participará en una audiencia por el caso Agronitrogenados el próximo 27 de abril, cuya celebración ha sido diferida hasta por cuarta vez; se sabe que su defensa buscará llegar a un acuerdo reparatorio en este y en el caso Odebrecht, por el cual debe pagar cerca de 7 millones 385 mil dólares. En el caso de Agronitrogenados, le suma una cantidad de 3 millones 400 mil dólares.

Desde noviembre de 2021, Emilio Lozoya ha permanecido en prisión preventiva, debido a riesgo de fuga.

¿QUÉ PASÓ CON AGRONITROGENADOS?

En un principio, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Pemex decidió comprarle a Altos Hornos de México la empresa Agronitrogenados, además de la adquisición de Grupo Fertinal, por un valor de 11 mil millones de pesos.

Se trata de una planta “chatarra” a las que Petróleos Mexicanos destinó unos 475 millones de dólares para rehabilitarla, pues tenía 14 años sin operar. Según Animal Político, diversos especialistas opinaron que este fue un “pésimo negocio” por parte de Lozoya, quien pretendía “reactivar la industria nacional de fertilizantes”.

No fue hasta que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), determinó dicha compra no tuvo el éxito esperado. No solo eso, sino que la adquisición de Agro Nitrogenados era parte de un plan para transferir recursos a empresas offshore que Odebrecht, constructora brasileña, utilizó en su esquema de sobornos.

