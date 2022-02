¡Histórico! entregan en México primer acta de nacimiento a persona ‘no binaria’

LEER MÁS: INE rechaza cambiar credencial de elector para personas no binarias

Ante el rechazo del INE, puesto que no tenían un documento “oficial” que corroborara el género , Fausto, con el apoyo de la asociación Amicus , consiguió el amparo del juez, el cual se cumplió este 11 de febrero.

“ Es un logro colectivo de las personas no binarias en México , que se reconozca legalmente nuestra existencia con todo lo que implica eso, hacernos un ente jurídico con derechos y obligaciones”, sentenció Fausto.

“Es parte de la visibilidad. Como se dice coloquialmente, lo que no está escrito no existe. Es parte de que se reconozca que el género va más allá del binarismo hombre o mujer que conocemos tradicionalmente. Y también da certeza jurídica a las personas no binarias”, comentó Fausto Martínez.