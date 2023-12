Hombre salvó a niña y a su mascota de un incendio (video)

Un incendio se registró el pasado jueves 7 de diciembre en un apartamento del último piso de un edificio residencial en la localidad de Kennedy, específicamente en el sector de Carimagua, en el suroccidente de Bogotá.

Una niña y su perro quedaron atrapados durante la emergencia, pero fueron salvados por un valiente hombre en una acción heroica, cuyas imágenes se divulgaron en las redes sociales el 12 de diciembre.

En una entrevista para Noticias Caracol, Jeffrey Cruz, el héroe de esta historia que pudo terminar en tragedia, habló de cómo sucedieron los hechos. Cruz se encontraba trabajando en teletrabajo para el Ministerio de Hacienda y escuchó unos gritos de ayuda, así que se asomó para evaluar la situación.

“Eran más o menos las 3 de la tarde y yo me encontraba en teletrabajo, yo trabajo en el Ministerio de Hacienda, y empecé a escuchar gritos y ruidos, me asomé y vi que el apartamento de arriba se estaba incendiado, escuche gritos. En ese momento uno piensa qué hacer y cómo reaccionar. Lo primero es mantener la calma, escuché que había una niña en la parte de arriba, en uno de los cuartos, me asomé y ella estaba en la ventana”, expresó el joven.