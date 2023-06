‘Hubo ajusticiamiento y eso no puede ser’... AMLO sobre ejecución extrajudicial en Tamaulipas

“Ya se está actuando, al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos”, dijo AMLO por los videos en los que se observa a militares disparando contra civiles en Nuevo Laredo.

Indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional está solicitando que se actúe por la posible ejecución extrajudicial. Reiteró que es la Fiscalía General de la República la que se encargará, pero precisó que no habrá encubrimiento.

“Repito, no somos iguales. Lo mismo en el caso Ayotzinapa, y lo mismo en todos los casos en los que haya violación a los derechos humanos”, indicó.

Señaló que antes había una asociación delictuosa y un narcoestado, por lo que “se tenían que tapar unos con otros”, algo que ya no ocurre, aseguró, porque el pueblo se opuso y “es mucha pieza”.

Aseguró que antes no había reportes en la prensa de los ‘ajusticiamientos’ y se lanzó contra el periodista Jorge Ramos porque “callaba como momia”.

En marzo pasado, presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no se deben de permitir las ejecuciones por parte de militares, sin importar si las víctimas cometieron un crimen o no, después de que miembros del Ejército haya asesinado a 5 jóvenes en Nuevo Laredo.

“Aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie”, declaró este jueves durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El Hecho

De acuerdo a lo que se puede ver en el material captado por una cámara de seguridad, cinco civiles son maltratados por elementos militares, quienes además presuntamente los habrían asesinado.

“La secuencia, recogida el 18 de mayo, muestra cómo los militares sacan a los civiles de una camioneta. Algunos de los civiles portan armas. Los soldados les desarman, los patean y luego los colocan junto a un muro. Minutos más tarde, en un momento un tanto extraño, los militares parecen refugiarse de algo y, mientras, disparan contra los civiles. Todos mueren en el acto menos uno, que fallece después en el hospital”, dio a conocer el periódico El País en su edición digital.

En este material se puede apreciar que además del presunto crimen, los elementos castrenses alteran el lugar de los hechos, ya que un militar agarra armas largas con una bolsa roja para evitar tocarlas con las manos y dejar huellas, y las coloca junto a los cadáveres.

Más adelante, otro soldado se percata que uno de los cadáveres aún lleva esposas, las cuales ellos les habrían puesto.

El oficial a cargo del convoy militar, el teniente de infantería José Luis N, firma el relato de lo ocurrido ante la Fiscalía General de la República, a cargo de las investigaciones.

“En el informe, del que este diario tiene copia, el teniente señala que él y sus hombres estaban desarmando a los civiles, cuando compañeros de estos les atacaron a balazos, ‘en un intento de rescatar a su personal’. Según el oficial, los militares contestaron. Entre tanto, los civiles detenidos trataban de recuperar sus armas, según esta versión. Acabados los balazos, los militares se dieron cuenta de que cuatro de los cinco estaban muertos y uno más en ‘estado crítico’, producto del fuego cruzado”, da a conocer El País.

Sin embargo, el mismo diario sostiene que la versión del teniente contrasta con el video, pues en las imágenes no se ve ninguna otra camioneta civil cerca de donde están ellos, ni nadie que no sea militar disparando. Se observa cómo los militares tratan de refugiarse, pero no se alcanza a apreciar si les llegan disparos.

Este hecho contrasta con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha asegurado que en su sexenio ya no se cometen asesinatos a manos de las fuerzas armadas.