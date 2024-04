Identifican a grupo que incitó a agredir a presuntos asesinos de Camila

“Por la información que nos dan, llegó un grupo de personas y generó acciones de violencia con estos resultados tan lamentables, llegó un grupo de 10 a 15 cuando los funcionarios estaban dialogando con los familiares y todo estaba en orden y empezó a agitar y generar una situación de violencia, además no son del círculo cercano a la familia, son personas totalmente ajenas”.

El director de Gobierno de Guerrero señaló que luego de recuperar a Ana “N”, la Policía Municipal no la llevó a recibir atención médica, como ocurrió con sus hijos , sino que la trasladaron a las instalaciones del Ministerio Público en Taxco, a donde llegó en malas condiciones.

El funcionario dijo que se pudo constatar que mientras las autoridades dialogaban con la familia, un grupo de personas, no pertenecían al círculo familiar de la pequeña Camila, irrumpieron en el lugar de manera violenta .

“Lo que informa el coordinador regional es que él opta por sacar a los dos masculinos y procura que no tengan mayores daños por las agresiones que ya se dieron, regresa por la señora y encuentra que ya no está en la zona, lo que él informa es que la Policía Municipal no la llevó a recibir atención médica y lo que hizo la Policía del estado es llevarlos a un centro hospitalario”.

La mujer perdió la vida, presuntamente, en las instalaciones policiacas.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Guerrero cumplimenta orden de aprehensión contra José ‘N’ por feminicidio de Camila

Según el funcionario, el grupo de personas ajenas a la comunidad se puede identificar claramente en las imágenes y reportes vertidos por los diferentes medios de comunicación.

De José “N”, el chofer del taxi que aparece en el video que circuló en redes, el único que no fue golpeado, ya se encuentra vinculado a proceso por el homicidio de Camila.

Mientras que Axel “N” fue vinculado a proceso este domingo. Alfredo “N”, por ser menor de edad, fue trasladado al Albergue Tutelar para Menores Infractores de Guerrero.

Con información de medios