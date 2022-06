Imparables los homicidios en NL; “cada mes surgen 30 nuevos sicarios”, dice Aldo Fasci

Citó que no son los mismos homicidas los que operan en el estado porque cada mes surgen 30 nuevos lo que complica la actuación de las autoridades estatales.

“Tan profesionales que utilizan diferentes personas las mismas armas. Un sicario le pasa su arma a otro y eso dificulta la carpeta de investigación”, comentó.

Añadió que porque una persona porte un arma involucrada en un homicidio eso no lo hace homicida por lo que toca a las autoridades probar que ejecutó los disparos.

El secretario de Seguridad Pública del estado detalló que en Nuevo León 8 de cada 10 homicidios están vinculados con el tema del narcomenudeo.

Pero agregó que el asunto se focaliza más porque 6 de cada 10 homicidios del crimen organizado están relacionados con personas con carpetas de investigación y con antecedentes por narcomenudeo.

Además el 70% cumple con el perfil de gente muy joven que son desempleados o albañiles que consumen drogas, pero luego se ponen a vender drogas para pagar su consumo.

Sin embargo, citó, que como se ponen a vender sin ser parte de esas redes los asesinan.

Fasci Zuazua destacó que el trabajo de las autoridades es que esta situación no afecte a la sociedad para que esta pueda seguir circulando, viviendo y trabajando.

“Que a diferencia de otros años, los grandes grupos no vengan a pelearse entre sí”, aseguró.

Precisó que en el estado operan 16 grupos locales que compran sus armas y drogas con cinco cárteles.

Cifras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León establecen que entre enero y abril del presente año se han registrado en la entidad 400 homicidios dolosos.

Por otra parte, el funcionario estatal habló de la alta incidencia de desapariciones y feminicidios; sin embargo, aclaró que se debe a que en el estado se aplican los protocolos correctos y la ley es diferente a otros lados.

“Si en Tamaulipas, Coahuila o no sé dónde, en Tombuctú, no lo ven así, no es problema nuestro”, estableció.

Precisó que en Nuevo León desde hace años, todas las personas no localizadas se investigan como casos de desapariciones y toda muerte violenta de mujeres como feminicidios por eso el estado está en los primeros lugares nacionales.