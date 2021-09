Impulsa Monreal protección de animales para una política de Estado con compromisos

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que los vínculos estrechos entre las personas y los animales son una realidad cada vez más palpable, persisten conductas negativas hacia estos seres vivos como abandono, maltrato y descuido, advirtió el senador Ricardo Monreal Ávila, quien impulsa un marco jurídico para que la protección de las especies animales se convierta en una política de Estado, con objetivos y compromisos específicos.

Con este propósito, el coordinador parlamentario de Morena presentó una iniciativa para reformar el artículo cuarto de la Constitución y establecer que “el Estado tiene que garantizar la protección, preservación y conservación de las especies de animales no humanas, que forman parte de la biodiversidad del territorio nacional”.

La disposición constitucional que establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, se erige como una concepción estrictamente antropocéntrica, basada sólo en la protección y mejora de la calidad de vida de las personas”, puntualizó.

El senador Monreal Ávila recordó que tradicionalmente, los animales se consideran como cosas o bienes, ubicados dentro de la categoría de objetos del derecho; mientras que nuevas voces los sitúan en la categoría de sujetos del derecho, considerando su capacidad de sentir.

“El hecho de que los animales de compañía, de trabajo o silvestres no puedan representarse a sí mismos o no alcancen los niveles de desarrollo del ser humano, no significa que sus intereses no deban ser tomados en cuenta”.