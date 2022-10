El alcalde Alejandro Navarro Saldaña anunció que exhibirán a las ‘momias viajeras de Guanajuato’ en la vía pública, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no está de acuerdo.

La colección de ‘momias viajeras’ está integrada por 14 cuerpos áridos que se ubican en el parador Sangre de Cristo, en Guanajuato capital.

En abril de este año, especialistas del INAH comenzaron los trabajos para restaurar las más de cien momias de Guanajuato procedentes del Panteón de Santa Paula, e inscribirlas en el registro público de bienes arqueológicos e históricos de México.

Juan Manuel Argüelles, coordinador de la comisión de especialistas del INAH. dijo que las míticas momias de Guanajuato “no recibieron los cuidados especiales para su conservación, dando como resultado su deterioro”.

“Estos cuerpos momificados han adquirido un alto valor turístico para la ciudad, dejando en un segundo término que son cuerpos de personas que poseyeron un nombre, una edad, que tuvieron y, quizá, aún tienen familia”, señaló.

Además de restaurar las momias de Guanajuato, se investiga su pasado para conocer su identidad real con nombre y apellido.

El proyecto de investigación que lleva a cabo el INAH pretende devolver la identidad a las momias de Guanajuato, dignificando los cuerpos para otorgar valor patrimonial, destacando su relevancia para el conocimiento y memoria del pasado.

Recientemente, el alcalde capitalino Alejandro Navarro anunció su proyecto para exhibir 10 momias en la Calle Subterránea por el 4to Festival de Muertos y cuatro cuerpos en el Aeropuerto del Bajío como parte de una campaña de promoción turística de Guanajuato.

El edil aseguró que, con el acompañamiento del INAH, se designará al experto que habrá de garantizar los cuidados y condiciones de las momias de Guanajuato durante este recorrido itinerante que tendrían los cuerpos áridos en próximas fechas.

La intención del alcalde Alejandro Navarro no ha sido bien vista por el INAH.

Olga Adriana Hernández Flores, directora del INAH Guanajuato, exhortó al alcalde a desistir de mover las momias para exhibirlas en la vía pública.

“La colección de Momias de Guanajuato no pueden recibir un tratamiento de objetos muebles y mientras no termine el estudio de la Comisión de antropólogos físicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para identificarlas, no pueden trasladarse, ni para su exposición”, señaló.

La funcionaria dijo que si bien las momias son propiedad del Municipio de Guanajuato, esto no implica que se puedan mover, como Alejandro Navarro lo pretende hacer.

Olga Adriana Hernández aseguró que las momias no están en condiciones para que las muevan y sostuvo que el alcalde sabe de ello. Esto, al señalar que el tema lo hablaron e hicieron recomendaciones durante un encuentro con Diego Prieto Hernández, director general del INAH.

“Nada más recordarle al alcalde que definitivamente las momias son propiedad del municipio de Guanajuato, pero eso no implica que las pueda mover. En la reunión que tuvimos en México, con el director general, el antropólogo Diego Prieto Hernández, se le comentó que íbamos a terminar de hacer los estudios (...). Con ello, vamos a tener una información más completa y hacer propuestas de cómo sería lo mejor para el cuidado”.

Detalló que en dicha reunión también hablaron del trabajo que expertos de la Coordinación de Antropología Física del Instituto realizan a las momias y precisaron que apenas concluyó la primera etapa. Actualmente, la segunda fase está en desarrollo y aún faltan dos etapas más para los resultados.

“Por lo pronto esas momias no deben sacarse ni de moverse. De hecho, el antropólogo Juan Manuel Arguelles nos dijo que ahorita no deberían estarse moviendo precisamente por lo delicado en que se encuentran. Por ello, le solicito al alcalde de la mejor manera posible que se acerque a nosotros para ver las propuestas y lo mejor para la conservación de las momias. Ahorita por lo pronto no se van a poder mover”, expresó la directora del INAH en Guanajuato.

