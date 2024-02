INAI abre investigación de oficio a Presidencia por revelar información de periodista del NYT

TE PUEDE INTERESAR: Confirma EU: no hay ninguna investigación contra AMLO

El comunicado menciona que la investigación busca establecer si existió o no las violaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Luego que en la conferencia de prensa ‘Mañanera’, el Presidente Andrés Manuel López Obrador divulgara el número de teléfono de la periodista de The New York Times , Natalie Kitroeff ; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó esta tarde por medio de un comunicado que se iniciará una investigación de oficio contra Presidencia .

Cabe destacar que el Presidente de México leyó ante todos el teléfono de la corresponsal de The New York Times.

“Ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús (Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia) un cuestionario, dándonos a conocer que están haciendo un¿Qué dice la carta ‘ultimátum’ que recibió AMLO de ‘The New York Times’ donde lo vinculan nuevamente con el narco en una nueva investigación?a investigación con información de la DEA en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en 2006, sino en el 2018. Incluso, que entregaron dinero a mis hijos. Y que le daban, creo, que hasta las cinco de la tarde, un ultimátum a Jesús para que contestara, lo que vamos a ver ahora”, dijo López Obrador en la Mañanera.

Ante los dichos del Presidente, el diario estadounidense calificó como “una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial” contra su trabajo “en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento”.