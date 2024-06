Inaugura AMLO camino artesanal en Oaxaca

SANTA ANA MIAHUATLÁN, OAX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en el municipio de Santa Catarina Coatlán uno de los 222 caminos de mano de obra artesanal en Oaxaca que comunicarán a las comunidades más apartadas con sus cabeceras municipales.

“Decían que no podían construir caminos la gente porque no tenían la capacidad técnica. Puro cuento. Nosotros sosteníamos desde entonces que ese no era el problema porque los antiguos oaxaqueños habían construido Monte Albán y Mitla. ¿Cómo no iban a poder hacer un camino de concreto? Además, los trabajadores de la construcción de Oaxaca son los mejores del mundo”, expresó durante su discurso.

“Nosotros dijimos: ‘vamos a entregar los apoyos directos a las autoridades (...) y vamos a pavimentar todos los caminos a las cabeceras municipales’. Hicimos ese compromiso”, recordó el mandatario federal.

En el evento en el que estuvo acompañado por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el titular del Ejecutivo reiteró fue una buena decisión implementar el Programa de Caminos de Mano de Obra, el cual ahora tiene un avance del 90 por ciento.

“No nos equivocamos, ya casi se concluye todo el programa de caminos a las cabeceras municipales y se han hecho en total miles de kilómetros con las manos de las mujeres y los hombres de Oaxaca”, puntualizó.