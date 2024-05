Incendio de Valle de Bravo está controlado al 60 por ciento

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se tiene un control del 60 por ciento del incendio forestal registrado en Valle de Bravo y afirmó que hay una campaña contra su gobierno.

“Ayer, por cierto, ya estamos atendiendo lo del incendio de Valle de Bravo. Acudimos pronto, pero era toda una campaña. Lo primero que pedí fue que se protegiera a la población, me dijeron: ‘No, no hay problema, no hay riesgo de la población’. Y atender el incendio, seis hectáreas”, mencionó.

“Y ya tenemos, en la mañana había un control de acuerdo al informe del 60%, pero todo”, compartió el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

De acuerdo con el último reporte de la Protectora de Bosques del Estado de México, el incendio en la zona boscosa de Velo de Novia, en Avándaro, “debido a la topografía accidentada”, sigue pendiente de combate.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado de México reportó a las 21:00 horas de anoche que el incendio registrado en la localidad de Avándaro, en Valle de Bravo por las labores coordinadas con las instancias participantes, el fuego había “sido completamente sofocado”.

Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) informó que en la entidad se liquidaron siete incendios forestales en Amanalco, Atlacomulco, Ocuilan, Temascaltepec, Acambay, Valle de Bravo y Tonatico.