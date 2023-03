Incomoda a AMLO triunfalismo por regreso de Edmundo Jacobo al INE

CDMX.- El regreso de Edmundo Jacobo Molina como secretario general del Instituto Nacional Electoral ( INE ) no fue tomado bien por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aprovechó la mañanera para criticar a quienes lo celebraron.

Al respecto, promovió un juicio de amparo para impugnar el Décimo Séptimo Transitorio de dicha reforma y el 9 de marzo, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México le concedió una suspensión provisional al no encontrar motivo para su destitución cuando su encargo concluye hasta febrero de 2026.

“Una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante que lleva 30 años ahí y 15 años como funcionario clave del INE. Ya ven que el INE no se toca”, señaló en tono de burla.

“Dándolo como un triunfo, o sea, ‘la primera derrota del plan B’. Pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta, porque no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder”, añadió.