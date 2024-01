Niño de dos años murió de hambre junto al cadáver de su padre, en Reino Unido

La madre del niño, Sarah Piesse , culpa a los servicios sociales de la muerte de su hijo. “Si hubieran hecho su trabajo, Bronson todavía estaría vivo. Pero no hicieron nada” , ha asegurado en declaraciones recogidas por el diario The Sun .

El 2 de enero la trabajadora acudió a su hogar, pero no obtuvo respuesta, por lo que se marchó. Lo mismo ocurrió dos días después y en ese momento ya informó a la policía. No obstante, no fue hasta el día 9 cuando la trabajadora social, por su cuenta, entró en la casa.

“No puedo creerlo. Los resultados de la autopsia confirman que Bronson murió de hambre porque murió su padre. Creen que Kenneth murió no antes del 29 de diciembre. Significa que si la trabajadora social hubiera presionado para entrar cuando no recibió respuesta el 2 de enero, entonces Bronson todavía habría estado vivo”, ha afirmado la madre.