INE ordena a AMLO respetar procesos electorales en Coahuila y Estado de México; le dan seis horas para bajar una de sus mañaneras

Durante una de sus conferencias matutinas el presidente hizo un llamado a no votar por los conservadores, como parte del llamado “Plan C”

Las manifestaciones denunciadas, se dieron luego de ser cuestionado sobre el desecho de un Magistrado de la Corte aplicado al Plan B que cambia los sistemas electorales en México y sus novedades, a lo que respondió que un Plan C sería que en las siguientes elecciones no se vote por los bloques conservadores.

“Ahora, hay un Plan C, que no estén pensando que ya terminó todo. (...) que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”, dijo AMLO.

Al respecto, la senadora dijo en un Live que los actos además pueden configurar como delitos electorales dado que llamó a votar en favor de su movimiento.

“Nuestra herramienta como opositores a este régimen es hacer valer la ley, por lo que no permitiremos que se extralimite en sus funciones el presidente. Ya basta de querer manipular las elecciones porque sus corcholatas lamentablemente no levantan en las encuestas”, expresó Kenia López.

En su acusación ante la Comisión de Quejas y Denuncias, además de que aseveró que esto va contra el principio de equidad que debe haber en las contiendas electorales que se avecinan, también se violan estos parámetros para la elección del 2023.

En la misma, expresó también que esto también puede considerarse como mal uso de los recursos públicos, al estar haciendo uso de los mismos con un fin proselitista durante el desempeño de sus labores como el máximo funcionario del país.

Ante ello, el INE resolvió proceder con la queja e hizo un llamado al presidente para abstenerse a realizar manifestaciones de la misma índole y ordenó eliminar o modificar desde sus plataformas, la conferencia matutina donde aparecen los actos denunciados en un lapso no máximo de seis horas tomadas en cuenta desde su notificación este jueves.