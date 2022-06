100 discursos en 100 días, Zelensky moviliza a Ucrania

Así mismo, su respuesta ha sido hasta ahora contundente y muy pública. Siendo así, que Zelensky ha liderado a su país en el establecimiento de una resistencia inesperadamente cruenta. Cada noche el mandatario llama a los ucranianos a la lucha con un discurso grabado en video y que retransmite en las redes sociales. Hasta ahora ha realizado 100 , uno por cada día de conflicto militar y que son un recordatorio de que no ha huido y de que Ucrania ha sobrevivido.

“ Pero ellos no nos conocían ”, aseveró en un discurso nocturno en video en abril, justo cuando se cumplían 50 días desde que dio inicio la guerra. “ Y no sabían lo valientes que somos los ucranianos, cuánto valoramos la libertad ”, añadió Zelensky.

Suele referirse a la rabia y al dolor de sus conciudadanos por la devastación del país, así mismo por las incontables muertes. “ Se me rompe el corazón con lo que Rusia le está haciendo a nuestro pueblo ”, aseveró el 16 de marzo luego de que las bombas de Moscú mataron a cientos de personas que se refugiaban en un teatro en Mariúpol .

También reconoce su valentía y expresa que no se cansa de agradecer a todos los que luchan por el futuro de Ucrania.

Por otra parte, ha intentado acercarse al público ruso, como el 1 de abril, cuando dejo de hablar en ucraniano y comenzó hacerlo en ruso con el propósito de exhortan a sus vecinos a mantener a sus hijos alejados de la guerra.

“Aquí no necesitamos más muertos”, comento. “Cuiden a sus hijos para que no se conviertan en villanos, no los manden al ejército. Hagan todo lo posible para mantenerlos con vida. En casa”, añadió.

En tanto en su discurso del viernes, en el día 100 de la guerra, Zelenskyy aseguró que muchas palabras y cifras están ahora asociados a la guerra, sin embargo “hay tres palabras por las que, después de ocho años, llevamos 100 días luchando: ‘paz’, ‘victoria’, ‘Ucrania’. ¡Gloria a Ucrania!”.

Con información de la Agencia The Associated Press.