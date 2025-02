2024 YR4, un asteroide recién descubierto tiene pocas probabilidades de impactar la Tierra en 2032

“ No estamos preocupados en lo absoluto, debido a esta probabilidad del 99% de que no nos impactará ”, comentó Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA . “ Pero merece que le prestemos atención ”.

El asteroide estuvo más cerca de la Tierra el día de Navidad, cuando estuvo a unos 800,000 kilómetros (500,000 millas) de distancia de la Tierra, alrededor de dos veces la distancia de la Luna. Fue descubierto dos días después.

Chodas dijo que los científicos están revisando los cartografiados del cielo de 2016, cuando las predicciones muestran que el asteroide también se acercó.

TE PUEDE INTERESAR: NASA lanza nave OSIRIS-APEX hacia el asteroide ‘Dios del Caos’ que se aproxima a la Tierra

Si los científicos pueden encontrar la roca espacial en imágenes de ese entonces, deberían poder determinar si impactará o no el planeta, comentó Chodas a The Associated Press. “Si no encontramos esa detección, la probabilidad de impacto simplemente se modificará lentamente a medida que agreguemos más observaciones”, dijo.

La Tierra es golpeada por un asteroide de este tamaño cada pocos miles de años, según la Agencia Espacial Europea, y existe la posibilidad de que el impacto cause daños severos. Por eso este asteroide ahora encabeza la lista de riesgos de asteroides de la agencia europea.