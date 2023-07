4 de julio, así celebran los presidentes el Día de la Independencia de Estados Unidos

Richard Nixon enfureció a las masas contrarias a la guerra porque ni siquiera se presentó . Como lo demostraron las manifestaciones contra Nixon de 1970, el Día de la Independencia en la capital no siempre es solo diversión y juegos. También tiene una tradición de rojo, blanco y abucheo .

En 2021, Joe Biden reunió a más de 1,000 personas en el jardín sur de la Casa Blanca para comer hamburguesas y ver fuegos artificiales . Aquel acontecimiento fue digno de mención porque tales reuniones eran impensables en el primer año de la pandemia. Muchos desearon que a Biden no se le hubiera ocurrido hacerlo ni siquiera entonces: el desenfreno de la variante ómicron COVID-19 aún estaba por llegar .

“Caminaba por las calles en busca de un poco de aire fresco y ejercicio”, escribió, “y me sorprendió encontrar toda la ciudad encendiendo sus velas en las ventanas. Caminé casi toda la tarde, y creo que fue la iluminación más espléndida que he visto nunca; algunas casas hoscas estaban a oscuras, pero las luces eran muy universales. Considerando lo tardío del diseño y lo repentino de la ejecución, me asombró la alegría y diligencia universales que se descubrieron, y la brillantez y esplendor de cada parte de esta alegre exhibición”.

-1791: Dos años después de convertirse en el primer presidente, George Washington lo celebra en Lancaster, Pensilvania, “con un discurso, buena cocina y un paseo por la ciudad”, dice el Servicio de Parques Nacionales. Filadelfia era la capital provisional mientras se preparaba la ciudad de Washington. Lancaster había acogido al Congreso Continental en una sesión rápida durante la revolución.