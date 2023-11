A un mes de la guerra entre Israel y Hamás, el conflicto militar está arrebatando la vida miles de los niños en Gaza

En su artículo Omer Bartov, rofessor of Holocaust and Genocide Studies, Brown University, “In the Israel-Hamas war, children are the ultimate pawns – and ultimate victims” (En la guerra entre Israel y Hamás, los niños son los peones y las víctimas finales), publicado en The Conversation el pasado 30 de octubre indica que en “ambos bandos en la guerra entre Israel y Hamas ahora hacen alarde y utilizan a sus víctimas infantiles como armas para apoyar sus causas políticas”.

En este sentido, Bartov explica que “para los israelíes y sus partidarios, el asesinato y el secuestro de niños muestra la inhumanidad de Hamás y sus partidarios, y alimenta los llamados a represalias violentas. Para los palestinos y sus partidarios, el asesinato de aún más niños en Gaza por parte de Israel ayuda a borrar los crímenes de Hamás y expone la supuesta intención de Israel de matar a todos los palestinos”.

¿CÓMO TRASTOCA LA GUERRA LA VIDA DE LOS NIÑOS?

En otro artículo, “Gaza conflict: how children’s lives are affected on every level” (Conflicto de Gaza: cómo se ven afectadas las vidas de los niños en todos los niveles) escrito por Jason Hart, profesor de Humanitarismo y Desarrollo en la Universidad de Bath, Caitlin Procter, investigadora en Marie Skłodowska-Curie y Mohammed Alruzzi, profesor de estudios de la infancia en la Universidad de Bristol, publicado en The Conversation el pasado 17 de octubre indican que “los niños que viven en Gaza nunca han conocido nada más que hacinamiento, escasez, conflictos y peligros”.

Así mismo, continúan, “como investigadores sobre la protección de los niños en Gaza, nosotros, los autores de este artículo, estamos recibiendo mensajes de familias que sobreviven a base de pan y agua contaminada”.

Hart, Procter y Alruzzi, advierten en su artículo que “el mundo está aprendiendo, casi en tiempo real, sobre el impacto que tienen en los niños de Gaza las últimas condiciones similares a un asedio impuestas por Israel tras los ataques de Hamás. La falta de agua y de alimentos afecta inevitablemente a los jóvenes de forma más inmediata y grave que a los adultos”.