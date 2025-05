Albergan los conservadores una cautelosa esperanza de que León XIV devolverá el rigor doctrinal al papado

CIUDAD DEL VATICANO- No obstante, los conservadores y los católicos tradicionalistas se muestran cautelosamente optimistas ante la histórica elección del papa León XIV, esperanzados en que devolverá el rigor doctrinal al papado, incluso mientras los progresistas intuyen que continuará con la agenda reformista de Francisco.

El cardenal Gerhard Müller, un titán del bloque conservador, expresó el lunes que estaba muy satisfecho con la elección y esperaba que León XIV sanara las divisiones que se intensificaron durante el pontificado de Francisco. Müller, quien fue destituido por Francisco como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el jefe doctrinal del Vaticano, sugirió que un primer paso sería que León XIV restablezca el acceso a la antigua misa en latín que su predecesor restringió considerablemente.

“Estoy convencido de que superará estas tensiones superfluas (que fueron) perjudiciales para la Iglesia”, declaró Müller en una entrevista con The Associated Press. “No podemos evitar todos los conflictos, pero tenemos que evitar los conflictos innecesarios, los conflictos superfluos”.

Su sensación de esperanza es significativa, dado que los cardenales conservadores llegaron al cónclave con desventaja numérica. Francisco nombró a 108 de los 133 electores, incluido Robert Prevost, antes cardenal y ahora papa, y a otros pastores dándole preponderancia a que su forma de pensar coincidiera con la de él.

Pero en la dinámica secreta del cónclave, el misionero agustino que pasó la mayor parte de su vida sacerdotal en Perú obtuvo una cantidad muy superior a la mayoría necesaria de dos tercios durante la cuarta votación, en un cónclave excepcionalmente rápido de 24 horas. La velocidad y el margen superaron las expectativas, dado que este fue el cónclave más numeroso y geográficamente diverso de la historia y que los cardenales apenas se conocían entre ellos.

UNA “BUEN IMPRESIÓN” EN EL CÓNCLAVE

“Creo que todos se llevaron una buena impresión de él, y al final hubo una gran concordia, una gran armonía”, señaló Müller. “No hubo polémicas ni divisiones”.