Empresas europeas están en el limbo de la incertidumbre arancelaria

La confusión tiene a los ejecutivos europeos enfrentando un torrente diario de preguntas sobre dónde y cómo fabricar los productos destinados a Estados Unidos, y sobre si deberían absorber ellos mismos parte del costo de los aranceles para compartir la afectación con los clientes estadounidenses.

“Distintas empresas en la misma sala dicen cosas diferentes sobre lo que están produciendo y sobre cómo lo están produciendo” para evitar el impacto de los aranceles, dijo Eleonora Catella, subdirectora de asuntos internacionales de BusinessEurope, un grupo de presión que representa a las federaciones empresariales nacionales de todo el continente.

En particular, las empresas que fabrican maquinaria, ya sea para aviones, automóviles o refrigeradores, han estado considerando la posibilidad de trasladar parte de la producción a países con un arancel más bajo, o de enviar productos sin terminar para su montaje en Estados Unidos, dijo Catella.

Pero también temen que los países a los que trasladen la producción puedan enfrentar aranceles más elevados repentinamente, añadió Catella. “Saben que esto no es el final de la historia”, dijo.

La más reciente amenaza arancelaria de Trump expone a la economía europea a un mayor daño, aunque las empresas buscan formas de mitigar el impacto.

La Confederación Europea de Sindicatos advirtió el lunes de que unos aranceles del 20 por ciento podrían poner en peligro al menos 700.000 empleos en la Unión Europea, y eso es sin incluir los aranceles sectoriales sobre automóviles, acero y otros. Si el arancel del 30 por ciento impuesto por Trump a los productos europeos entrara en vigor, el impacto “sería aún más dramático”, señaló el grupo.

En Francia, las exportaciones a Estados Unidos podrían caer hasta un 2 por ciento, dijo en un informe el Instituto de Políticas Macroeconómicas e Internacionales de París, especialmente si se producen “anuncios sucesivos y contradictorios del gobierno estadounidense”. El gobierno francés está presionando a Europa para que acelere los acuerdos comerciales con varios países de Asia y Australia. Sin embargo, aunque las empresas francesas puedan vender más en otros lugares, eso “no compensa la pérdida del mercado estadounidense”, advirtió el estudio.

El Ministerio de Economía alemán dijo el lunes que se esperaba que los aranceles fueran un lastre para el crecimiento alemán en el segundo semestre del año. Las exportaciones alemanas a Estados Unidos cayeron más de un 13 por ciento en mayo respecto al año anterior.

Además, muchas empresas asumen que incluso si se cierra un acuerdo antes del 1 de agosto y se evitan los aranceles más elevados, este podría deshacerse en cualquier momento con una publicación de Trump en redes sociales.

“La montaña rusa de los aranceles va a continuar”, dijo Inga Fechner, economista jefa de comercio mundial del ING Bank. “Si Trump no está contento con las prácticas comerciales, siempre puede amenazar con más aranceles”. c. 2025 The New York Times Company.

Por Liz Alderman y Melissa Eddy, The New York Times.