Algunos funcionarios nombrados por Trump ponen resistencia al ultimátum de Musk a los trabajadores federales

Por Chris Cameron y Maggie Haberman

El rechazo refleja un creciente malestar —y, en algunos casos, inquietud— en el gobierno de Trump ante la percepción del enorme poder de Musk.

Varios líderes de agencias nombrados por el presidente Trump instaron a los trabajadores federales a no cumplir la orden de Elon Musk de resumir sus logros la semana pasada o ser destituidos de sus cargos, incluso cuando Musk redobló su exigencia el fin de semana.

Las instrucciones de los funcionarios, en efecto, contrarrestaron la orden de Musk en gran parte del gobierno, desafiando la amplia autoridad que Trump ha otorgado al hombre más rico del mundo para realizar cambios drásticos en la burocracia federal. El enfrentamiento constituye una de las primeras pruebas significativas de hasta dónde llegará el poder de Musk.

Cuando la directiva resonó por todo el gobierno federal, los funcionarios de algunas agencias, como el FBI, la oficina que coordina las agencias de inteligencia de Estados Unidos y los Departamentos de Defensa, Estado, Energía, Salud y Servicios Humanos y Seguridad Nacional, dijeron a sus empleados que no respondieran.

El correo electrónico de Musk había llegado incluso a las bandejas de entrada de jueces federales en activo, quienes pertenecen al poder judicial, no al ejecutivo. La oficina administrativa de los tribunales federales informó a los jueces y al personal de que “este correo electrónico no procedía del poder judicial ni de la oficina administrativa y sugerimos que no se tomen medidas”.

La resistencia pública a la medida refleja un creciente malestar —y, en algunos casos, inquietud— entre bastidores en el gobierno de Trump ante la percepción del poder sin control de Musk.

El malestar se extiende desde el personal de menor rango hasta algunos secretarios del gabinete, quienes se han cansado de tener que justificar complejidades específicas de la política de la agencia y de tener que apresurarse a abordar controversias imprevistas que Musk ha desatado.

Esos funcionarios son conscientes de que Musk tiene influencia sobre el presidente en privado, y temen que utilice X, el sitio web de redes sociales de su propiedad, para señalar a personas que considera que lo obstruyen, según un alto funcionario de la administración.

Horas después de que un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa se opusiera pública y firmemente a la directriz de Musk el domingo por la tarde, Musk lo señaló para castigarlo, diciendo en X que “cualquiera con la actitud de ese funcionario del Pentágono necesita buscar un nuevo trabajo”.

Quien se mantuvo en silencio sobre la controversia durante gran parte del fin de semana fue Trump; tras publicar en las redes sociales el sábado por la mañana que quería que Musk fuera más “agresivo”, y luego alardear de la purga de trabajadores federales en un discurso horas después, el presidente no dijo nada acerca del tema durante gran parte del domingo.

Esa tarde, sin embargo, Trump publicó un meme, que dijo que procedía de Musk, burlándose de los trabajadores federales que tenían que explicar sus funciones y logros, pero no se pronunció sobre el conflicto interno del gobierno entre sus funcionarios designados.

Las declaraciones públicas de Musk sobre su iniciativa de recorte de costes, conocida como Departamento de Eficiencia Gubernamental, han expresado a menudo un abierto desprecio por la fuerza de trabajo federal, que incluye a algunos de los partidarios de Trump.

El domingo por la tarde, algunas de las reacciones en contra de Musk por parte de funcionarios de la administración —procedentes en gran parte del aparato de seguridad nacional y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley— se habían hecho públicas y explícitas.

“El Departamento de Defensa es responsable de revisar la actuación de su personal y llevará a cabo cualquier revisión de acuerdo con sus propios procedimientos”, dijo en un comunicado Darin Selnick, el funcionario del Pentágono que está actualmente a cargo del personal, y dio instrucciones a los empleados del Pentágono para que “por ahora, por favor, pausen cualquier respuesta”.

Tulsi Gabbard, directora de la oficina de inteligencia nacional, ordenó a todos los funcionarios de la comunidad de inteligencia que no respondieran, en un mensaje a los funcionarios de inteligencia revisado por The New York Times.

“Dada la naturaleza inherentemente sensible y clasificada de nuestro trabajo, los empleados de la CI no deben responder al correo electrónico de la OPM”, escribió Gabbard, usando las siglas para referirse a la comunidad de inteligencia y a la Oficina de la Administración de Personal.

Kash Patel,director del FBI, escribió en un correo electrónico a los empleados que “el FBI, a través de la oficina del director, está a cargo de todos nuestros procesos de revisión”, y dijo a los trabajadores que debían “por ahora, por favor, poner en pausa cualquier respuesta”.

Los funcionarios de alto rango de los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional también dieron instrucciones a sus empleados para que no respondieran al correo electrónico.

En el Departamento de Justicia y el FBI, las señales amenazadoras de Musk se recibieron con una mezcla de enfado y asombro por el hecho de que alguien exigiera algo tan general sin tener en cuenta aspectos delicados como las investigaciones penales, la confidencialidad legal o el material de gran jurado.

Algunos supervisores de las fuerzas de seguridad dijeron rápidamente a los empleados que esperaran a recibir más indicaciones de los jefes el lunes antes de responder a la exigencia, según funcionarios y exfuncionarios.

Otros departamentos dieron orientaciones contradictorias. El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo a sus empleados el domingo por la mañana que siguieran la directiva. Una hora más tarde, un correo electrónico del director en funciones nombrado por Trump de los Institutos Nacionales de Salud, una agencia subordinada, dijo a los empleados que no respondieran. Horas más tarde, el Departamento de Salud dijo a todos los empleados que “pusieran en pausa” las respuestas al ultimátum.

El sábado, Musk publicó una exigencia a los empleados del gobierno para que resumieran sus logros de la semana, advirtiéndoles de que no hacerlo se consideraría una dimisión. Poco después, la Oficina de Administración de Personal, que gestiona la fuerza de trabajo federal, envió un correo electrónico pidiendo a los funcionarios una lista de logros, pero no incluía la amenaza de destitución por no cumplirla.

Los sindicatos que representan a los trabajadores federales sugirieron que la orden de Musk no era válida. Aconsejaron a sus miembros que siguieran las directrices de sus supervisores sobre cómo responder al correo electrónico, si es que debían hacerlo.

En una mordaz carta enviada el domingo, Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno —el mayor sindicato de empleados federales—, dijo al director en funciones de la Oficina de Administración de Personal que el correo electrónico enviado a los empleados federales era “manifiestamente ilegal” e “irreflexivo”.

Kelley exigió que se retractara de la orden y señaló: “Al permitir que Elon Musk, que no fue elegido y está desquiciado, dicte las acciones de la OPM, usted ha demostrado una falta de consideración por la integridad de los empleados federales y su trabajo crítico”.

Múltiples agencias de inteligencia, incluida la Agencia de Seguridad Nacional, habían advertido a los empleados de que responder podría suponer el riesgo de revelar inadvertidamente trabajo clasificado.

Aunque el correo electrónico original de Musk decía a los empleados que no incluyeran material clasificado, funcionarios y exfuncionarios de inteligencia dijeron que si un adversario accediera a miles de informes no clasificados del trabajo de los funcionarios de inteligencia, podría reconstruir detalles sensibles o enterarse de proyectos que se suponía que debían permanecer secretos.

El representante Mike Lawler, republicano de Nueva York, cuyo escaño puede estar entre los más disputados en 2026, planteó dudas sobre la orden, incluso cuando dio un apoyo más amplio al esfuerzo de Musk por reducir costes.

“No sé si es necesariamente factible”, dijo Lawler sobre el ultimátum. “Obviamente, muchos empleados federales están bajo contrato sindical”.

La senadora Lisa Murkowski, republicana por Alaska, también criticó la orden de Musk.

“Nuestra fuerza de trabajo pública merece ser tratada con dignidad y respeto por el trabajo poco reconocido que realiza”, escribió en una declaración en las redes sociales. “El absurdo correo electrónico de fin de semana para justificar su existencia no lo era”.

No está claro qué base legal tendría Musk para justificar despidos masivos basándose en las respuestas al correo electrónico, y la Casa Blanca y la Oficina de Administración de Personal no respondieron inmediatamente a las preguntas sobre la amenaza de despido.

Pero Musk —quien planteó exigencias poco convencionales similares durante su absorción de Twitter, ahora conocida como X— insistió el domingo por la mañana en que la orden equivalía a “una revisión muy básica del pulso”.

En una serie de publicaciones, Musk también promovió afirmaciones infundadas de fraude salarial: que un número significativo de personas “inexistentes” o muertas estaban empleadas en la fuerza de trabajo federal, y que los delincuentes estaban utilizando a los empleados falsos para cobrar los cheques de pago del gobierno.

“Están encubriendo un fraude inmenso”, dijo Musk en respuesta a una publicación de un simpatizante que decía que “la izquierda está perdiendo la cabeza por un simple correo electrónico”.

Sus afirmaciones replican otra similar, según la cual decenas de millones de personas fallecidas podrían estar recibiendo pagos fraudulentos del Seguro Social. Un informe reciente del inspector general de la Administración del Seguro Social —un organismo de control que investiga el programa en busca de despilfarro, fraude y abuso— descubrió que “casi ninguna” de las personas de la base de datos de la agencia que probablemente habían fallecido estaban recibiendo pagos.

