‘As a Mexican’ se vuelve tendencia en redes sociales; mexicanos en Estados Unidos reaccionan al triunfo de Donald Trump

POBLACIÓN MEXICANA EN ESTADOS UNIDOS REACCIONA EN REDES SOCIALES ANTE VICTORIA DE DONALD TRUMP

En X, la plataforma de redes sociales antes conocida como Twitter, usuarios de origen mexicano y otros latinos han compartido su sentir, que rápidamente se ha viralizado. En esta plataforma, propiedad de Elon Musk, quien ha manifestado públicamente su apoyo a Trump, se pueden leer desde críticas directas hacia aquellos latinos que votaron por él hasta reflexiones sobre el impacto que esto puede tener en la comunidad. A continuación, algunos de los comentarios que se han vuelto más visibles:

- “As a Mexican, how dare my people vote for the same man who hates us. How dare you.” (Como mexicano, ¿cómo se atreven a votar por el mismo hombre que nos odia? ¿Cómo se atreven?).

- “My feelings as a Mexican immigrant right now: I’m in danger” (Mis sentimientos como inmigrante mexicano en este momento: estoy en peligro).

- “As a Mexican, es increíble que algunos de mis paisanos sigan apoyando a Trump, un hombre que ha hecho tanto por dividirnos y por denigrar nuestra cultura”.

- “As a Mexican, to whoever latino voted for Trump, I wish you the truly worst. Your vote is about to kill people.” (Como mexicano, a cualquier latino que votó por Trump, les deseo lo peor. Su voto está a punto de matar gente).

- “As a Mexican let me say I truly hope every Latina and Latino that voted for that orange monster are first in line to get deported, it’s what you all deserve.” (Como mexicano, realmente espero que cada latino y latina que votó por ese monstruo anaranjado sean los primeros en la fila para ser deportados, eso es lo que merecen).

Estos comentarios reflejan la indignación y temor ante el hecho de que algunos latinos, incluidos mexicanos, hayan votado por Trump, a quien consideran una figura divisiva que ha impulsado políticas restrictivas hacia los inmigrantes.

CRECE TEMOR ANTE POLÍTICAS MIGRATORIAS DE DONALD TRUMP

Los temores en la comunidad se basan en las políticas que Trump promovió durante su primer mandato, muchas de las cuales se centraron en la seguridad fronteriza y en reducir la inmigración. Para muchos inmigrantes, especialmente aquellos en situaciones irregulares, la preocupación se centra en el posible regreso de prácticas como la construcción de un muro fronterizo, los operativos de deportación y una postura más estricta en temas migratorios.

Por otro lado, varios comentarios también aluden a la posibilidad de que estos próximos años bajo el liderazgo de Trump representen una amenaza a la unidad familiar y al bienestar de quienes residen en Estados Unidos sin documentación. Este sentimiento es visible en expresiones como: “As a Mexican, es devastador pensar que algunos en nuestra comunidad voten por el hombre que nos llamó criminales y amenaza con más muros”.