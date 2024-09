Así es el último año de secundaria para los estudiantes adolescentes ucranianos en medio de la guerra entre su país y Rusia

Justo antes de que comenzara el año escolar, los tres encontraron un momento de paz y sanación en un campamento de verano en el lado opuesto del país. El campamento para niños afectados por la guerra fue creado y organizado por la fundación benéfica Voices of Children y patrocinado por la Fundación Olena Zelenska, la organización benéfica establecida por la esposa del presidente ucraniano Volodímir Zelenski .

“ESTOY SEGURO DE QUE TENDRÉ UN FUTURO”

Lo que más le gustó a Oleksandr Hryshchenko, de 16 años, del campamento de verano en Uzhhorod, cerca de la frontera occidental con Eslovaquia, fue que “no había ningún enfoque en la guerra”.

“Te relajas, hablas de lo que te ha pesado durante el día”, dijo. Su pueblo, Vorozhba, está ubicado en el otro extremo del país, a menos de 10 kilómetros (6 millas) de la frontera rusa, en la región norteña de Sumy.

Para él, el campamento fue una oportunidad única de escapar de las incesantes explosiones y el peligro, especialmente después de que el ejército ucraniano avanzara hacia la región rusa de Kursk, a unos 50 kilómetros de distancia.

TE PUEDE INTERESAR: Fundación ‘Voice of Children’, psicólogos ucranianos intentan rescatar la infancia de los niños en medio de la guerra

“La gente que está más lejos de la frontera todavía disfruta, celebra la captura de nuevos pueblos, pero no comprenden, no sienten, no saben lo que está sucediendo en la zona fronteriza”, apuntó. “Los rusos han comenzado a atacar las ciudades de manera mucho más agresiva”.

Los bombardeos han fluctuado en intensidad a lo largo de la guerra, pero este verano ha sido particularmente desafiante. Si bien antes los rusos dependían de la artillería, ahora atacan Vorozhba con bombas planeadoras bastante más aterradoras, que él describe como “mucho peores”.