Aumenta el discurso de odio en X en un 50 % desde que compró la red social Elon Musk

WASNIHGTON- Esta nueva investigación, que abarcó el periodo comprendido del 1 de enero de 2022 y el 9 de junio de 2023, y que se publicó en la revista PLOS ONE, demuestra que el incremento de los discursos de odio continúo con una tendencia al alza hasta el mes de mayo de 2023, cuando llegó a su pico máximo.

En este sentido, el estudio llevó acabo un análisis sobre la prevalencia de los discurso de odio, en el que están incluidos una gran gama de “insultos racistas, homofóbicos y transfóbicos”, señala Michael Jensen en su artículo “Hate speech on X surged for at least 8 months after Elon Musk takeover – new research“ publicado en The Conversation.

