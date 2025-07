¿Por qué Trump decide cambiar su tono sobre Putin y qué significa eso en la guerra?

Pero, en las últimas semanas, Trump se ha sentido cada vez más frustrado con su homólogo ruso por la falta de avances en el alto al fuego en Ucrania, como ha informado The New York Times.

Mientras el ejército de Putin masacraba a civiles en un suburbio ucraniano y secuestraba niños ucranianos para llevarlos a Rusia, Trump calificó esas acciones de “terribles”, pero subrayó que “se llevaba muy bien con él”. Putin respondió con sus propios elogios, diciendo que no podía “ evitar sentirse feliz por ” el continuo apoyo de Trump a una paz negociada favorable a Rusia.

“Estoy decepcionado con el presidente Putin”, dijo Trump el lunes, al anunciar sus planes de imponer aranceles “muy severos” que perjudicarían a Rusia si no acepta un acuerdo de alto al fuego en los próximos 50 días. “Las conversaciones no significan nada”.

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, dijo que Trump siempre había sido coherente en política exterior y culpó al expresidente Joe Biden de la prolongada guerra de Ucrania.

Trump “siempre pondrá a Estados Unidos en primer lugar, y quiere la paz en Ucrania y en todo el mundo”, dijo Kelly en un comunicado. Tras una revisión “para garantizar que toda la ayuda militar exterior se ajusta a los intereses estadounidenses, el presidente decidió enviar munición defensiva a Ucrania para ayudar a detener la matanza en esta guerra brutal”.

Desde la reanudación de la ayuda militar estadounidense, Putin ha intensificado sus ataques, golpeando de nuevo ciudades y pueblos del centro y el oeste de Ucrania.

Según personas próximas al Kremlin, Putin está convencido de que su ejército podría imponerse al de Ucrania en los próximos meses, aspirando a una victoria estratégica en la guerra que ha durado 40 meses y causado cientos de miles de bajas en su ejército.

TRUMP ESTÁ EXPRESANDO SU DESCONTENTO CON PUTIN

Durante la campaña de 2024, Trump expresó repetidamente su optimismo de poder trabajar con el líder ruso.

“Es algo inteligente” hablar con Putin, dijo Trump en octubre cuando le preguntaron si había hablado con Putin tras su primer mandato. “Si soy amistoso con la gente, si puedo tener una relación con la gente, eso es algo bueno”.

Tras su reelección, Trump pareció ponerse del lado de Rusia en el conflicto.

Reprendió a Zelenski por ser un ingrato y pedir más apoyo militar. Envió a sus enviados a Arabia Saudita para negociar un acuerdo de paz en Ucrania con los sustitutos de Putin, todo eso sin la aportación ni el consentimiento de Zelenski, un aliado estadounidense.

En marzo, Trump dijo que confiaba en que Putin quisiera encontrar un camino hacia la paz, aunque el dirigente ruso siguiera bombardeando Ucrania. “Le creo”, dijo Trump. “Creo que nos va muy bien con Rusia”.

Pero, en las últimas semanas, su tono ha cambiado.

Tras una llamada con Putin el 3 de julio, Trump se quejó ante los periodistas de que su conversación no condujo al “progreso”.

Al día siguiente, Rusia asaltó Kiev y otras ciudades ucranianas con el mayor número de aviones no tripulados y misiles lanzados desde el comienzo de la guerra.

“No estoy nada contento con el presidente Putin”, dijo Trump el 7 de julio.

La semana pasada, tras anular la pausa en la ayuda militar estadounidense, Trump expresó aún más su frustración por la contumacia de Putin.

“Si quieren saber la verdad, Putin nos arroja un montón de mierda”, dijo Trump a los periodistas durante una reunión de su gabinete.

El lunes, volvió a sugerir que el presidente ruso ha sido tramposo: “Ha engañado a mucha gente. Engañó a Clinton, a Bush, a Obama, a Biden”.

Pero Trump dijo que él sería una excepción a lo que considera la lista de presidentes estadounidenses a los que el líder ruso ha engañado.

“A mí no me ha engañado”, dijo Trump.

McKinnon de Kuyper, Meg Felling y Jamie Leventhal colaboraron con investigación de video y producción.

Minho Kim cubre noticias de última hora y el cambio climático para el Times. Radica en Washington. c. 2025 The New York Times Company.

Por Minho Kim,The New York Times