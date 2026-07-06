Autoridades venezolanas reanudan clases escolares tras 12 días del doble terremoto
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La Federación Venezolana de Maestros exige seguridad e infraestructura antes de reanudar clases en zonas no afectadas
El 6 de julio, las autoridades de Venezuela informaron que las clases se reanudarán en las regiones que no fueron afectadas por el doble terremoto del 24 de junio.
Según la agencia de noticias EFE, las clases escolares en 18 de los 24 estados de Venezuela tomarán curso. El Ministerio de Educación informó que las directrices no se aplicarán para cuatro municipios de Aragua, cuatro de Carabobo, uno de Falcón, doce de Miranda, en la capital Caracas y en La Guaira.
Hasta el momento, la administración presidencial interina de Delcy Rodríguez ha señalado que, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, hay 3 mil 342 muertos y 16 mil 740 heridos.
Por su parte, el 5 de julio, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) exigió garantías de seguridad e infraestructura para las zonas no afectadas. Se exigió que la administración política no se concentre en ‘ajustes técnicos’ del calendario para forzar la reanudación escolar.
‘No se obligue al reinicio ni a la continuidad de actividades escolares sin una debida evaluación técnica, estructural y patológica de las edificaciones’ expresó la FVM.
Por igual, ante la crisis de damnificación por los terremotos, a 17 mil 345 sin vivienda, se han habilitado 79 campamentos transitorios en las zonas afectadas.