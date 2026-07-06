Autoridades venezolanas reanudan clases escolares tras 12 días del doble terremoto

El 6 de julio, las autoridades de Venezuela informaron que las clases se reanudarán en las regiones que no fueron afectadas por el doble terremoto del 24 de junio.

Según la agencia de noticias EFE, las clases escolares en 18 de los 24 estados de Venezuela tomarán curso. El Ministerio de Educación informó que las directrices no se aplicarán para cuatro municipios de Aragua, cuatro de Carabobo, uno de Falcón, doce de Miranda, en la capital Caracas y en La Guaira.

Hasta el momento, la administración presidencial interina de Delcy Rodríguez ha señalado que, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, hay 3 mil 342 muertos y 16 mil 740 heridos.