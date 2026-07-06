Autoridades venezolanas reanudan clases escolares tras 12 días del doble terremoto

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Autoridades venezolanas reanudan clases escolares tras 12 días del doble terremoto
    Reanudan clases en Venezuela, tras terremotos Vanguardia

La Federación Venezolana de Maestros exige seguridad e infraestructura antes de reanudar clases en zonas no afectadas

El 6 de julio, las autoridades de Venezuela informaron que las clases se reanudarán en las regiones que no fueron afectadas por el doble terremoto del 24 de junio.

Según la agencia de noticias EFE, las clases escolares en 18 de los 24 estados de Venezuela tomarán curso. El Ministerio de Educación informó que las directrices no se aplicarán para cuatro municipios de Aragua, cuatro de Carabobo, uno de Falcón, doce de Miranda, en la capital Caracas y en La Guaira.

Hasta el momento, la administración presidencial interina de Delcy Rodríguez ha señalado que, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, hay 3 mil 342 muertos y 16 mil 740 heridos.

Por su parte, el 5 de julio, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) exigió garantías de seguridad e infraestructura para las zonas no afectadas. Se exigió que la administración política no se concentre en ‘ajustes técnicos’ del calendario para forzar la reanudación escolar.

No se obligue al reinicio ni a la continuidad de actividades escolares sin una debida evaluación técnica, estructural y patológica de las edificaciones’ expresó la FVM.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/terremoto-en-venezuela-el-sistema-forense-colapsa-ante-el-aumento-de-victimas-DP21845475

Por igual, ante la crisis de damnificación por los terremotos, a 17 mil 345 sin vivienda, se han habilitado 79 campamentos transitorios en las zonas afectadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desastres Naturales
Fallecimientos
Terremotos

Localizaciones


Venezuela

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El equipo ganador

El equipo ganador
Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

Sedena, Guardia Nacional, FGR y Pemex aseguraron 111 mil litros de hidrocarburo, tractocamiones y autotanques en un inmueble de Escobedo.

Cateo en Escobedo, NL deja el aseguramiento de 111 mil litros de hidrocarburo
Autoridades de Estados Unidos identificaron una organización criminal que traficó metanfetamina desde Campeche hacia Iowa y Nebraska desde 2020.

Detiene Interpol en Campeche a presunto líder de red que traficaba metanfetamina a EU
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026.

¡Calendario Oficial de la Pensión del Bienestar!... ¿Qué día cae el pago de los 6 mil 400 pesos en julio?
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
La eliminación ante Inglaterra puso fin al ciclo de Javier Aguirre y abrió una nueva etapa para la Selección Mexicana.

¿Qué sigue para México tras el Mundial 2026? El futuro del Tri rumbo a 2030
Con tres goles en el torneo, Folarin Balogun podrá reforzar a Estados Unidos en un partido clave tras quedar en suspenso la sanción derivada de su expulsión ante Bosnia y Herzegovina.

FIFA levanta la sanción a Folarin Balogun tras llamada de Donald Trump; Infantino responde