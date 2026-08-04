Forbes defiende postura de BTS y cuestiona nueva categoría de los Grammy

Las secuelas de la decisión de BTS de retirarse formalmente del proceso de postulación para la próxima edición de los premios Grammy sacudieron a la industria musical. Este lunes, ‘Forbes’ se sumó al debate al destacar el histórico trasfondo de tensión entre el grupo y la organización estadounidense, al señalar que la música no debería separarse por etnias o regiones.

En su análisis, la publicación volvió a plantear una pregunta incisiva que ya había hecho famosa en años anteriores: “¿Quién necesita realmente a quién?”, se puede leer en el texto.

‘Forbes’ enfatiza que la creación de esta nueva categoría revive las dudas sobre los sesgos de la Academia. En lugar de abrir puertas, advierte, existe el riesgo de encasillar a los artistas internacionales en categorías “secundarias” y alejarlos de la verdadera contienda por los principales galardones, como Grabación del Año o Álbum del Año.