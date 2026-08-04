Forbes defiende postura de BTS y cuestiona nueva categoría de los Grammy
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La publicación considera que la creación del premio a Mejor Interpretación de Pop Asiático podría reforzar la división de los artistas internacionales en lugar de reconocerlos en igualdad de condiciones
Las secuelas de la decisión de BTS de retirarse formalmente del proceso de postulación para la próxima edición de los premios Grammy sacudieron a la industria musical. Este lunes, ‘Forbes’ se sumó al debate al destacar el histórico trasfondo de tensión entre el grupo y la organización estadounidense, al señalar que la música no debería separarse por etnias o regiones.
En su análisis, la publicación volvió a plantear una pregunta incisiva que ya había hecho famosa en años anteriores: “¿Quién necesita realmente a quién?”, se puede leer en el texto.
‘Forbes’ enfatiza que la creación de esta nueva categoría revive las dudas sobre los sesgos de la Academia. En lugar de abrir puertas, advierte, existe el riesgo de encasillar a los artistas internacionales en categorías “secundarias” y alejarlos de la verdadera contienda por los principales galardones, como Grabación del Año o Álbum del Año.
LA DECISIÓN
La postura del septeto se hizo pública tras el anuncio de la Academia de la Grabación sobre la creación de la categoría Mejor Interpretación de Pop Asiático.
A través de un mensaje conjunto en sus redes sociales, los integrantes confirmaron que no enviarían su trabajo —incluido su álbum ‘Arirang’— bajo la premisa de que la música debe ser valorada por lo que es, libre de divisiones por idioma o región de origen.
Por su parte, la Academia de la Grabación intentó calmar las aguas por medio de su director ejecutivo, Harvey Mason Jr., quien declaró sentirse apenado por la decisión de BTS de abstenerse de participar, aunque aseguró comprenderla y respetarla.
La postura oficial de los Grammy sostiene que la categoría de Pop Asiático no fue pensada para restringir o segregar, sino para dar mayor visibilidad a la enorme diversidad y crecimiento del mercado asiático. Además, aclaró que cualquier artista sigue teniendo la puerta abierta para competir en las categorías generales.
¿MENSAJE CONFUSO?
Sin embargo, el análisis periodístico de ‘Forbes’ concluye que el desaire de BTS va mucho más allá de un simple rechazo a asistir a la alfombra roja. Al renunciar a una postulación prácticamente garantizada, el grupo surcoreano sienta un precedente crítico para toda la música global.
Su mensaje le recuerda a la industria estadounidense que el pop actual se escucha en cualquier idioma y que encasillar el talento en etiquetas geográficas resulta cada vez más desfasado en un mundo interconectado.